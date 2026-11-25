Nvidia Vera: Der CPU-Chef relativiert das Marketing für KI-Agenten. PCGH ordnet ein, was bei Agenten-Workloads zählt und wie Vera abschneidet.

Nvidia bewirbt Vera als Prozessor für KI-Agenten. Bei Entwicklungsbeginn der CPU waren allerdings ganz andere Anforderungen ausschlaggebend. Ian Finder, bei Nvidia zuständig für die Produkte und das Geschäft mit Rechenzentrums-CPUs, führt das Design gegenübermit Eigenschaften, auf die es bei Server-CPUs seit Langem ankommt.

Die Vermarktung als Agenten-CPU kam erst deutlich später mit dem Boom der KI-Agenten hinzu. Als Nvidia laut CPU-Chef Ian Finder vor rund vier Jahren mit Vera begann, deuteten sich KI-Agenten allenfalls durch erste Tool-Aufrufe von Sprachmodellen an. Den späteren Agenten-Boom habe Nvidia nicht kommen sehen. Ian Finder bezeichnet die Annahme als absurd und fragt, ob er ernsthaft behaupten solle, Nvidia habe eine „magische Kristallkugel“.

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Klar war hingegen, welche Anforderungen die GPUs an einen Host-Prozessor stellen. Nvidia stimmt CPU und Beschleuniger aufeinander ab. Die Frage ist, welcher Host-Prozessor die GPUs am besten mit Daten versorgt. Diesen Ansatz verfolgt Nvidia seit Grace, seiner ersten Server-CPU mit Arm-Standardkernen .

Zum speziell ausgelegten Speichersystem von Grace mit Scalable Coherency Fabric kommen bei Vera die hauseigenen CPU-Kerne auf Basis von Armv9.2 hinzu. Für hohe Einzelkernleistung und Parallelität habe Nvidia auf hohe IPC statt hoher Taktraten gesetzt, beim Speicher auf geringe Latenzen unter Last und hohe Bandbreite. Die im x86-Servermarkt gängige Rechnung in Dollar pro Kern habe man ausgeklammert. Gerade die Speicherbandbreite werde laut Finder umso wichtiger, je mehr KI-Agenten sich mit ihren Laufzeitumgebungen einen CPU-Sockel teilen.

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AMD hatte am 10. November 2026 bezweifelt, dass Nvidia Vera und Arms AGI CPU gezielt für KI-Agenten entwickelt wurden. Zen-Chefarchitekt Mike Clark und Corporate Vice President Madhu Rangarajan erklärten gegenüberDennoch bewirbt AMD Epyc 9006 als beste CPU für Agentic AI und misst die Effizienz der Server-CPUs eigens in „Agenten pro Watt“. AMD und Nvidia sind sich mittlerweile einig, dass der Agenten-Boom nicht absehbar war.

Beide beanspruchen trotzdem die beste CPU dafür. Laut Finder muss eine CPU für KI-Agenten innerhalb von Millisekunden isolierte Laufzeitumgebungen für Code-Ausführung und Tool-Aufrufe starten und wieder beenden können, damit die CPU-Kerne ausgelastet bleiben. Nvidia Vera basiert auf 88 Armv9.2-Prozessorkernen und kann 176 Threads gleichzeitig verarbeiten. Erst bei Tausenden parallelen Aufrufen kommt es auf hohe Pro-Kern-Leistung, geringe Latenzen und Bandbreite an.

Auf genau diese Eigenschaften optimieren die Hersteller ihre Server-CPUs seit Jahrzehnten, allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Nvidia kombiniert 88 Arm64-Prozessorkerne mit LPDDR5X-9600 in SOCAMM2-Modulen und erreicht bis zu 1,2 TB/s Speicherbandbreite. AMD setzt beim Epyc 9996 auf 256 Kerne und DDR5, hat mit Verano aber selbst eine Epyc-Variante mit LPDDR5X in SOCAMM2-Modulen angekündigt. Bei Agenten-Workloads gibt Nvidia der Speicherbandbreite pro Kern den Vorzug vor mehr Prozessorkernen.

In den Bechmarks von Tom's Hardware lag das Dual-Sockel-System mit insgesamt 176 Vera-Kernen in SPEC CPU 2026 nur rund 1,5 Prozent vor zwei Epyc 9755 mit jeweils 128 Kernen. Für KI-Agenten interessanter: In Python und GCC liegt Vera um 4 respektive 12 Prozent vorn. Im Bandbreitentest STREAM setzt sich Vera deutlicher ab. Bei LLVM, OpenSSL und 7-Zip profitieren dagegen die x86-Systeme von ihren vielen Kernen.

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Vera für seinen Supercomputer HLRE-5 gewählt hat. Ein Rack mit 192 Vera-CPUs bringt es laut Nvidia auf über 200 TB/s Speicherbandbreite. Davon profitieren auch klassische HPC-Anwendungen wie Klimasimulationen, ganz ohne KI-Agenten.soll mit der Feynman-Generation folgen. Rosa dürfte die erste Nvidia-CPU sein, bei deren Entwicklungsstart KI-Agenten bereits als konkrete Anwendung absehbar waren.

Für Entwickler von KI-Agenten sind bei Tausenden parallelen Tool-Aufrufen eine hohe Speicherbandbreite pro Kern und geringe Latenzen wichtiger als die reine Kernzahl. Rechenzentrumsbetreiber sollten bei der CPU-Wahl auf anwendungsspezifische Benchmarks achten, da Vera nicht in allen Disziplinen schneller als die x86-Konkurrenz ist. Die PCGH-Redaktion freut sich schon auf Ihre Meinung in den Kommentaren zu unserer Meldung.

Sollten Sie hingegen noch keinen Extreme-Account haben, laden wir Sie zu einerAuf der SC26 in Chicago nennt Nvidias CPU-Chef Ian Finder die Annahme absurd, Nvidia habe beim Entwicklungsstart von Vera vor vier Jahren den Boom der KI-Agenten vorhergesehen. Entscheidend seien Produktintuition und Speicherbandbreite.