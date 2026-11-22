Nvidia hat den GeForce-Hotfix-Treiber 621.35 am 21. November außerplanmäßig veröffentlicht, nachdem Nutzerberichten zufolge der Treiber 621.24 SSDs mit bis zu 30 Gigabyte Schreibdaten pro Stunde belastet haben soll. Dauerhaftes Schreiben verkürzt die Lebensdauer von SSDs, da Flash-Speicher nur eine begrenzte Zahl von Schreibzyklen verträgt. Nutzer, die den Treiber 621.24 installiert haben, sollten auf den Hotfix wechseln, um ihre SSD zu schonen.

Nvidia hat den GeForce- Hotfix - Treiber 621.35 am 21. November außerplanmäßig veröffentlicht, nachdem Nutzerberichten zufolge der Treiber 621.24 SSD s mit bis zu 30 Gigabyte Schreibdaten pro Stunde belastet haben soll.auf.

Nutzer beschrieben dort das Problem als „kontinuierliches Schreiben von Gigabytes auf die SSD über einen kurzen Zeitraum durch einen Nvidia-Dienst in die Datei nvtopps“. In Einzelfällen sollen es bis zu 30 Gigabyte in einer Stunde gewesen sein, jeweils auf Rechnern, auf denen zuvor Treiber 621.24 installiert worden war. Dauerhaftes Schreiben verkürzt die Lebensdauer von SSDs Das fortlaufende Schreiben und Überschreiben von Daten kann die Lebensdauer einer SSD spürbar verkürzen, weil Flash-Speicher nur eine begrenzte Zahl von Schreibzyklen verträgt.

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Defekte Laufwerke sind bislang nicht dokumentiert, belegt sind die übermäßigen Schreibvorgänge selbst. Wer den Treiber 621.24 installiert hat, sollte auf den Hotfix wechseln, um die eigene SSD zu schonen. Der Treiber-Fehler ist nicht die einzige unangenehme Nvidia-Schlagzeile der Woche. Zuvor hatte ein Thema für Aufsehen gesorgt, das PC-Spieler direkt betrifft: NvidiasNvidia richtet reguläre Treiber-Veröffentlichungen nach eigenen Angaben normalerweise an großen Spiel- oder Produktstarts aus.

Ein Mitarbeiter räumt in den Foren ein, dass dieser Prozess eine Schwäche hat: Änderungen, die für viele Nutzer wichtig sind, können liegenbleiben, bis ein geplanter Termin erreicht ist. Mit dem Hotfix 621.35 hat Nvidia diesen Fahrplan durchbrochen.

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„Diese Hotfix-Treiber sind Beta, optional und werden ohne Garantie bereitgestellt. Sie durchlaufen einen stark verkürzten Testprozess. Der einzige Grund, warum es sie gibt, ist, Fixes schneller an euch zu bringen“, schreibt der Mitarbeiter. Ein Termin für das nächste vollwertige Release ist nicht genannt.

Bis dahin bleibt der Hotfix 621.35 über Nvidias Treiber-Downloadseiten verfügbar und wird mit dem regulären Release zurückgezogen. Tobi ist ein erfahrener Casino-Experte mit tiefgehendem Fachwissen in den Bereichen Online-Glücksspiel, Casinospiele und Spielstrategien. Seit vielen Jahren analysiert und bewertet er Online-Casinos, Bonusangebote und Spielmechaniken, um Spielern transparente, fundierte und praxisnahe Informationen zu bieten. Sein Schwerpunkt liegt auf der Bewertung von Sicherheit, Fairness und Benutzerfreundlichkeit moderner Online-Casinos. Dank seines analytischen Ansatzes und seiner detaillierten…