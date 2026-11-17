Der Verwaltungsrat von Nvidia schließt eine Rückkehr von CEO Jensen Huang aus. Gründe sind ungelöste rechtliche Fragen und Skandale. Großinvestoren widersprechen.

Der Verwaltungsrat des US-Chipkonzerns Nvidia schließt laut Berichten eine Rückkehr von Mitgründer und ehemaligem CEO Jensen Huang an die Konzernspitze kategorisch aus. Drei mit der Angelegenheit vertraute Personen gaben der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag zu erkennen, dass das Gremium einen solchen Schritt nicht in Betracht ziehe. Diese klare Position steht im direkten Widerspruch zu intensiven Lobbying-Bemühungen von Verbündeten Huangs, die den ehemaligen Chef unbedingt wieder im Amt sehen wollen.

Blockade durch rechtliche Unsicherheiten

Die Entscheidung des Verwaltungsrats wird maßgeblich durch die anhaltenden rechtlichen und ethischen Probleme im Umfeld von Jensen Huang beeinflusst. Seit der Bekanntwerdung der Skandale lehnen es Großinvestoren ab, ein Comeback des Managers zu unterstützen, solange die juristischen Fragen ungelöst bleiben. Die interne Atmosphäre ist durch Unsicherheit gekennzeichnet, und selbst Verbündete Huangs zweifeln daran, ob sein Ruf in der aktuellen Krise überhaupt wiederhergestellt werden kann, da private Affären mit Untergebenen im Tech-Bereich oft als Kündigungsgrund dienen.

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Druckkampagne und politische Interventionen

Trotz der Ablehnung durch das Board üben Befürworter von Jensen Huang weiterhin erheblichen Druck aus. Die Financial Reports (FT) berichteten am Sonntagabend, dass Anhänger des Ex-CEOs eine Gruppe mit dem Namen "War Room" ins Leben rufen wollen. Diese aus Führungskräften der Technologiebranche bestehende Einheit soll sich aktiv für Huang starkmachen und gleichzeitig Unterstützung im Weißen Haus mobilisieren. Zudem wurde eine digitale Petition gestartet, die bereits von mehr als 180.000 Nutzern unterzeichnet wurde, um die Rückkehr des Managers zu erzwingen.

Auch Elon Musk hat sich in diese Debatte eingeschaltet und auf der Plattform X geschrieben, dass Jensen Huang in der Vergangenheit viele wichtige Geschäfte lediglich durch Handschläge geregelt habe. Musk warnte, dass diese informellen Abmachungen nun ihre Gültigkeit verlieren könnten und damit erhebliche Risiken für das Unternehmen darstellen. Diese Argumentation wird jedoch von anderen Seiten kritisch betrachtet, wobei heise.de darauf hinweist, dass nicht verifiziert werden kann, wer sich tatsächlich hinter den Unterschriften auf der Petition verbirgt.

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Strafrechtliche Ermittlungen gegen Megaspeed

Hintergrund der aktuellen Krise sind auch konkrete strafrechtliche Ermittlungen gegen den asiatischen Nvidia-Partner Megaspeed. Die Behörden haben in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gegeben, dass sie bereits seit 2024 wegen möglicher Verstöße gegen die US-Exportkontrollen gegen das Cloud-Computing-Unternehmen aus Singapur ermitteln. Im Mai 2025 forderten Ermittler von Nvidia umfangreiche Unterlagen zu direkten oder indirekten Verkäufen an Megaspeed an, woraufhin der US-Konzern den Partner einen Monat später auf eine interne Sperrliste setzte.

US-Beamte haben zudem Huang selbst in die Befragungen einbezogen. Der ehemalige Chef hatte in der vergangenen Woche nach Berichten über Affären mit einer Untergebenen sowie mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin zurückgetreten. Der Verwaltungsrat untersucht das Verhalten des Managers derzeit in einer unabhängigen Prüfung, um die volle Tragweite der Vorwürfe und der damit verbundenen Compliance-Verstöße aufzuklären.

Börsenreaktionen und politische Forderungen

Die Unsicherheit um die Zukunft der Führung hat sich bereits direkt auf den Börsenwert von Nvidia ausgewirkt, der nach dem Bekanntwerden des Skandals deutlich eingebrochen ist. Am kommenden Dienstag wird der Konzern die neuesten Geschäftszahlen vorlegen, was als wichtiger Indikator für die aktuelle Gesundheit des Unternehmens gelten wird. Kyle Rodda, Analyst bei Capital.com, betonte, dass durch die Absetzung von Jensen Huang noch mehr auf dem Spiel stehe: Marktteilnehmer müssten nicht nur die Fundamentaldaten einordnen, sondern auch einen möglichen Strategiewechsel antizipieren.

Auf politischer Ebene äußerte US-Finanzminister Scott Bessent am Sonntag klare Forderungen zur künftigen Führung von Nvidia. Im Sender Fox News sagte er, dass sich das Unternehmen seinen nächsten Chef "außerhalb" der bisherigen Strukturen suchen sollte. Ein "radikaler" Umbau sei laut Bessent unabdingbar, um das Vertrauen der Investoren und der Öffentlichkeit wiederherzustellen. Sprecher von Nvidia und Jensen Huang lehnten es ab, zu diesen Entwicklungen öffentlich Stellung zu nehmen, wodurch die Spekulationen über die nächste Personalie im Chipkonzern weiter angeheizt werden.