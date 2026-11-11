Nvidia-Verwaltungsrat prüft CEO-Abberufung nach Affären-Skandal

Der Nvidia-Verwaltungsrat bereitet eine mögliche Ablösung von Jensen Huang vor. Nach Medienberichten über Affären sackte die Aktie um neun Prozent auf 158 Dollar.

Der Verwaltungsrat des Halbleiterkonzerns Nvidia bereitet nach Berichten der Wall Street Journal möglicherweise die Abberufung von CEO Jensen Huang vor. Noch am Mittwoch der aktuellen Woche soll das Aufsichtsgremium zusammenkommen, um eine fundierte Entscheidung über die künftige Führung des Unternehmens zu treffen. Diese Informationen wurden von der New York Times ebenfalls bestätigt, wodurch der Ernst der Lage für das Technologieunternehmen unterstrichen wird.

Marktkurs bricht ein und Führungslücke droht

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Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Gerüchte um den CEO zeigten sich unmittelbar an den Börsen. Der Aktienkurs von Nvidia sackte kurz nach Mitternacht um bis zu neun Prozent auf 158 Dollar ab. Dieses Niveau stellt das niedrigste seit Mitte 2025 dar und signalisiert eine deutliche Unsicherheit der Anleger. Jensen Huang gilt als eine der prägendsten Figuren des aktuellen KI-Booms, weshalb ein Machtwechsel als kritisch eingestuft wird.

Die Abberufung könnte den Konzern, dessen Chips als Schlüsseltechnologie für die weitere Entwicklung Künstlicher Intelligenz gelten, in eine schwerwiegende Führungskrise stürzen. Nvidia zählt gemessen am Börsenwert zu den wertvollsten Unternehmen weltweit. Ein plötzlicher Wechsel an der Spitze wird daher als besonders volatil für die Marktposition des Halbleiterriesen angesehen.

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Ermittlungen wegen möglicher Spionage und Affären

Die Krise wurde durch Medienberichte ausgelöst, wonach der 63-jährige Multimilliardär Huang ein Verhältnis zu einer Frau gehabt habe. US-Sicherheitskreise vermuteten, dass diese Person möglicherweise eine chinesische Spionin war. Huang bestätigte in einer internen E-Mail an die Beschäftigten von Nvidia, dass er tatsächlich eine Affäre hatte. Die New York Times ergänzte den Bericht am Mittwoch, dass Huang möglicherweise eine weitere Affäre mit einer ihm unterstellten Managerin des Unternehmens unterhielt.

Als Reaktion auf die Vorwürfe wurde von Nvidia eine eigene Untersuchung eingeleitet. Diese Ermittlungssache soll von Mitgliedern des eigenen Verwaltungsrates sowie von externen Ermittlern geführt werden, wie aus Quellen hervorgeht. Ziel ist es, die Umstände der privaten Beziehungen und die potenziellen Sicherheitsrisiken für das Technologieunternehmen vollständig aufzuklären und zu bewerten.

Reaktionen und weitere Verfahrensschritte

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Initial zeigten sich sowohl Huang als auch Nvidia offiziell nicht dazu bereit, Stellung zu den spezifischen Vorwürfen der New York Times zu beziehen. Die Schweigsamkeit stand jedoch im Kontrast zu den detaillierten Berichten der Wall Street Journal über die anstehende Sitzung des Aufsichtsrats. Die Medienquellen waren sich einig, dass die Entscheidung über die Zukunft von Jensen Huang in der laufenden Woche final getroffen werden könnte.

Die Situation bleibt für die Investoren und die Öffentlichkeit hochspannend, da die genauen Details der anstehenden Abstimmung noch nicht öffentlich gemacht wurden. Die Kombination aus einem massiven Einbruch des Aktienkurses, der Kritik an der persönlichen Integrität des CEOs und den geopolitischen Bedenken hinsichtlich möglicher Spionage schafft eine komplexe Lage für Nvidia.

Die bevorstehende Sitzung des Verwaltungsrats wird als entscheidender Wendepunkt für die strategische Ausrichtung des Unternehmens gesehen. Ob Jensen Huang sein Amt behält oder durch einen Interimschef ersetzt wird, wird maßgeblich davon abhängen, wie die externen und internen Ermittler die Sicherheitsrisiken und die Glaubwürdigkeit des Managements einstufen. Die nächsten Tage werden zeigen, wie der Board die Interessen des Unternehmens gegen die Reputation des Gründers abwägt.