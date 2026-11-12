Nvidia-Vorstand bereitet Ablösung von CEO Jensen Huang vor

Nvidia-Verwaltungsrat prüft Entlassung von CEO Jensen Huang aufgrund von Affären-Skandal. Aktienkurs fällt um neun Prozent auf 158 Dollar in Folge der Berichterstattung.

Der Nvidia - Verwaltungsrat bereitet aktuell eine mögliche Ablösung des Firmenchefs Jensen Huang vor. Wie das " Wall Street Journal" unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtete, soll das Aufsichtsgremium bereits am Mittwoch zusammenkommen, um über die Zukunft des CEOs zu entscheiden. Die " New York Times" bestätigte diese Berichte ebenfalls und sprach von einer anstehenden Sitzung zur Klärung der Führungssituation.

Börsenreaktion auf Führungskrise-Signale

Der Kurs der Aktie des Halbleiterherstellers reagierte unmittelbar auf die Meldungen. Kurz nach Mitternacht sackte die Wertpapierbörse um bis zu neun Prozent ab. Das neue Niveau von 158 Dollar markiert das niedrigste Level seit Mitte 2025. Jensen Huang gilt dabei als eines der prägendsten Gesichter des KI-Booms der vergangenen Jahre. Eine Abberufung könnte den Halbleiterkonzern, dessen Chips als Schlüssel zur weiteren Entwicklung Künstlicher Intelligenz gelten, in eine schwere Führungskrise stürzen. Nvidia gehört gemessen am Börsenwert zu den wertvollsten Unternehmen der Welt.

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Umfang der internen Ermittlungen

Nach den Berichten soll Jensen Huang einer eigenen Untersuchung zugeführt worden sein. Diese soll von Mitgliedern des Verwaltungsrates und externen Ermittlern geführt werden, wie es hieß. In den vergangenen Tagen gab es Medienberichte, wonach der 63 Jahre alte Multimilliardär Huang ein Verhältnis zu einer Frau gehabt habe. Nach Vermutungen von US-Sicherheitskreisen soll diese Frau eine chinesische Spionin gewesen sein.

Komplexität der Affären-Vorwürfe

Jensen Huang bestätigte in einer E-Mail an die Nvidia-Beschäftigten, dass er eine Affäre hatte. Die "New York Times" berichtete am Mittwoch zudem, dass Huang eine weitere Affäre mit einer ihm unterstellten Managerin des Unternehmens gehabt haben soll. Huang und Nvidia äußerten sich dem Bericht zufolge zunächst nicht dazu. Die Situation verschärft sich durch die Verbindung zur Sicherheit und die interne Hierarchie.

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Folgen für die KI-Industrie und Strategie

Die möglichen Konsequenzen für Nvidia sind erheblich. Als einer der wichtigsten Lieferanten von Hardware für die Künstliche Intelligenz steht das Unternehmen unter globaler Beobachtung. Ein Führungswechsel könnte die strategische Ausrichtung und die Beziehungen zu Kunden sowie Investoren beeinflussen. Der Verwaltungsrat muss nun abwägen, ob die Personalie Huang mit den Anforderungen des Unternehmens vereinbar ist, insbesondere vor dem Hintergrund der nationalen Sicherheitsbedenken.

Ausblick auf die Entscheidung des Board

Der Zeitpunkt der Entscheidung ist kritisch. Die Sitzung am Mittwoch gilt als Wendepunkt in der Unternehmensgeschichte. Sollte der Verwaltungsrat die Ablösung beschließen, wäre dies ein historischer Schritt für eines der führenden Technologieunternehmen. Die Marktreaktion zeigt, dass Investoren und Analysten die Stabilität der Führung besonders hoch bewerten. Alle weiteren Entwicklungen werden nun von der Sitzung am Mittwoch abhängen. Die Branche erwartet klare Informationen über die künftige Strategie und die Führungsebene von Nvidia.