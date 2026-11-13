Nvidia-Vorstandschef Huang tritt zurück: Spionageverdacht und Führungswechsel bei Kress

Jensen Huang tritt als Nvidia-Chef zurück wegen Spionagevorwürfen. Kress übernimmt kommissarisch. Aktien brechen ein, Senatsuntersuchung läuft.

Der US-Chiphersteller Nvidia verzeichnet einen massiven Führungswechsel, nachdem Jensen Huang seinen Rücktritt als Vorstandschef ankündigte. Dieser Schritt folgt auf öffentliche Vorwürfe, wonach Huang in einen Spionageskandal verwickelt sein könnte. Die mutmaßliche chinesische Agentin hat mit ihrem Unternehmen Megaspeed GPU-Chips von Nvidia nach China geschmuggelt. Jensen Huang wird eine intime Beziehung zu einer weiteren Mitarbeiterin nachgesagt, was zum Ende seiner Amtszeit führte.

Spionagevorwürfe und chinesische Agentin

Ein nachrichtenagentur Bloomberg vom Freitag berichtet, dass die mit US-Sanktionen belegten Halbleiter ursprünglich an den Nvidia-Geschäftspartner Aperia Cloud Services in Singapur verkauft wurden. Anschließend gelangten sie in ein Rechenzentrum in Festlandchina. Die Dokumente zeigen, dass Megaspeed, eine von der mutmaßlichen Spionin gegründete Firma, die Hardware schmuggelte. Jensen Huang soll eine intime Beziehung zu einer weiteren Angestellten unterhalten haben, was seine insgesamt dritte außereheliche Affäre darstellt.

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Politische Kritik und Senatsuntersuchung

Der Spionageverdacht zieht Kreise in der US-Regierung unter Präsident Donald Trump. Eine zunehmende Zahl von Parlamentariern wirft dem Handelsminister vor, den Export von KI-Chips nach China nicht ausreichend zu kontrollieren. Zudem kritisieren sie die Weigerung der Regierung, Dutzende chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste zu setzen. Lutnick und Huang wurden vor einen Senatsausschuss vorgeladen und müssen im Dezember erscheinen.

Kommissarische Chefin Jen-Hsun Huang

Colette Kress übernimmt als kommissarische Chefin das Management bei Nvidia, das bisher komplett auf die Führungsrolle von Jensen Huang zugeschnitten war. Vor Nvidia arbeitete Kress drei Jahre beim Netzwerk-Ausrüster Cisco und 13 Jahre bei Microsoft, wo sie die Finanzen des Serverbereichs verantwortete. Sie räumte in einer E-Mail ein, dass die Firma eine außerordentlich schwierige Zeit durchlebe. Branchenanalyst Patrick Moorhead lobte ihre tiefe Produktkenntnis.

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Aktienkurs-Einbruch und Marktfolgen

Die Nvidia-Aktie brach an der Wall Street nach Bekanntwerden des Rücktritts ein. Zum Handelsstart gab der Kurs um 13,4 Prozent nach. Im Sog der Meldung fielen auch Papiere anderer Techkonzerne deutlich, darunter Coreweave um 13 Prozent und Sandisk um 8,2 Prozent. Die Nvidia-Aktie verlor bis zum Schlusskurs vom Mittwoch rund 800 Millionen Dollar an Wert für die Aktienbestände der neuen interimistischen Führung.

Interne Untersuchung und Zukunft

Nvidia erklärte, dass der Verwaltungsrat eine Untersuchung einleitet, um zu überprüfen, ob Jensen Huang tatsächlich zum Ziel ausländischer Spionageaktivitäten wurde. Die Untersuchung soll von Mitgliedern des Verwaltungsrates und externen Ermittlern geführt werden. Bislang gibt es keinen Grund zur Annahme, dass Geschäftsgeheimnisse kompromittiert wurden. Die US-Regierung unter Donald Trump hat das volle Vertrauen in den Minister gezeigt, obwohl die Druckzunahme durch den Senat anhält.