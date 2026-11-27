Nvidia will einen jahrelangen Rechtsstreit mit einer Zahlung von 290 Millionen Dollar beilegen. Im Mittelpunkt steht das frühere Krypto-Geschäft.

Der Krypto-Boom von einst wird für Nvidia zum teuren Nachspiel. Der Chipkonzern will 290 Millionen Dollar an Aktionäre zahlen – obwohl er die Vorwürfe bestreitet.

Acht Jahre nach dem Platzen einer Spekulationsblase hat sich Nvidia bereit erklärt, 290 Millionen Dollar an geschädigte Aktionäre zu zahlen, bestreitet aber die Vorwürfe. Im Kern geht es um die Frage, ob das Unternehmen seinen Anlegern ein falsches Bild vom eigenen Wachstum vermittelt hat. Anleger werfen dem Chipkonzern vor, seine Abhängigkeit vom Geschäft mit Kryptowährungen verschleiert zu haben. Ein US-Bundesrichter muss der Einigung noch zustimmen.

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Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichtet, wurde der Antrag auf vorläufige Genehmigung des Vergleichs am 24. November bei einem Bundesgericht in Kalifornien eingereicht. Zu den federführenden Klägern zählen eine schwedische Investmentgesellschaft und ein niederländischer Pensionsfonds. Sollte das Gericht zustimmen, wäre es nach Angaben der beteiligten Anwaltskanzlei Kessler Topaz der siebtgrößte Vergleich in einer Wertpapier-Sammelklage im nördlichen Gerichtsbezirk Kaliforniens seit einer Reform des US-Wertpapierrechts im Jahr 1995.erleben einen rasanten Aufstieg.