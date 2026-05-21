Nvidia-Zahlen enttäuschen, Dax-Rally könnte unter Druck stehen

Der Quartalsbericht des KI-Konzerns Nvidia enttäuschte am Mittwochabend, nachdem die Aktien seit Ende März um gut ein Drittel gestiegen waren. Die Erwartungen an Nvidia waren offenbar noch etwas höher angesiedelt, und die Aktien gaben nachbörslich etwas nach. Vor diesem Hintergrund könnte die jüngste Rally bei europäischen Chipwerten hinterfragt werden.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dreitägiger Erholung dürfte sich am Donnerstag im Dax zunächst wenig tun. Mit Spannung war der Quartalsbericht des KI-Konzerns Nvidia erwartet worden, der am späten Mittwochabend nach Börsenschluss in den USA aber zunächst keine eindeutigen Impulse mit sich brachte.

Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Börsenstart ein kleines Minus von 0,1 Prozent auf 24.713 Punkte. Tags zuvor war der Dax zeitweise bis auf 24.885 Punkte gestiegen, kam aber nicht ganz an sein Monatshoch bei 25.152 Punkten heran. Vor Bekanntgabe der Nvidia-Zahlen waren die US-Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 sogar wieder an ihre jüngsten Rekorde herangerückt. Nvidia musste hohen Erwartungen entsprechen, konnte offenbar zunächst vor allem nur die Analysten überzeugen.

Denn nach Einschätzung des Jefferies-Analysten Blayne Curtis hat Nvidia in jeglicher Hinsicht abgeliefert. Die Erwartungen am Markt waren aber offenbar noch etwas höher angesiedelt, nachdem die Aktien seit Ende März um gut ein Drittel gestiegen waren. Sie gaben nachbörslich etwas nach. Vor diesem Hintergrund könnte am Donnerstag auch die jüngste Rally bei europäischen Chipwerten hinterfragt werden.

Auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2000 stehend, wurden vorbörslich bei Infineon aber nochmals etwas höhere Kurse gezahlt. Auch die frisch vorgelegten Resultate des US-Konzerns Analog Devices könnten für den deutschen Halbleiterhersteller relevant sein





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nvidia Quartalsbericht DAX Chipwerte Analysten Jefferies-Analysten Blayne Curtis Einschätzungen Markt Einstieg Unterstützung Unterstützung Unterstützung Unterstützung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aktien Frankfurt: Dax legt zu vor Nvidia-Zahlen als KI-GradmesserFRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger blicken am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt mit hohen Erwartungen auf die Zahlen von Nvidia . Stützend wirken die freundlich erwarteten New Yorker Börsen. An der technologielastigen

Read more »

Aktien New York: Erholungsversuch vor Nvidia-ZahlenNEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch vor dem mit Spannung erwarteten Quartalsbericht von Nvidia überwiegend freundlich gezeigt. Marktbeobachter warnten indes, es könnte dem Chip-Riesen

Read more »

Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt kräftig zu - Nvidia-Zahlen im BlickFRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte und kurz vor womöglich wegweisenden Nachrichten des Chip-Giganten Nvidia weiter deutlich vorgewagt. Rückenwind verliehen stark fallende

Read more »

Aktien New York: Neue Iran-Hoffnungen helfen den Kursen vor den Nvidia-ZahlenNEW YORK (dpa-AFX) - Neue Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs haben den US-Börsen am Mittwoch Auftrieb gegeben und die Ölpreise belastet. Zudem verteilten die Anleger mit Blick auf den nach Handelsschluss

Read more »