Das nordrhein-westfälische Innenministerium hat den Hells-Angels-Ableger West Central in Mönchengladbach aufgelöst. Ein 40-jähriges Mitglied sitzt in Haft.

Das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat das Charter "West Central" der Hells Angels in Mönchengladbach offiziell verboten und aufgelöst. Dies geschah als Konsequenz einer umfangreichen Razzia, bei der Ermittler mehrere Objekte in den Regionen Mönchengladbach und Viersen durchsuchten. Der 40-jährige führende Vereinsmitglied steht seitdem in Untersuchungshaft, da gegen ihn ein Haftbefehl vollstreckt wurde.

Ermittlungen gegen kriminelle Vereinigung

Behörden gehen davon aus, dass die Gruppe schwere Straftaten verübt und eine kriminelle Vereinigung gebildet hat. Die Delikte, von denen die Behörden ausgehen, umfassen gefährliche Körperverletzung, Handel mit Betäubungs- und Dopingmitteln, Geldwäsche, Erpressung, Bedrohung und Raubdelikte. Auch versuchte Tötungsdelikte werden im Zusammenhang mit den Aktivitäten der Gruppe untersucht.

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Entstehung und Struktur der Organisation

Das Charter "HAMC West Central" wurde im Jahr 2019 von abgespaltenen Mitgliedern des "HAMC MG-City" gegründet. Nach der Verhaftung und Verurteilung von zwei Funktionären im Jahr 2021 war die Gruppe zunächst "ruhend" gestellt worden. Seit April 2025 fanden jedoch wieder regelmäßige Treffen im Clubhaus statt, was die Behörden veranlasste, erneut aktiv zu werden.

Weitergehende Maßnahmen und Verbote

Das Verbot durch das Innenministerium umfasst nicht nur die Auflösung der Organisation, sondern auch das öffentliche Zeigen von Kennzeichen des Vereins. Die Gründung von Nachfolge- und Ersatzorganisationen ist ebenfalls untersagt. Die Beweismittel werden nun weiter ausgewertet, um die Ermittlungen fortzusetzen. Die Arbeit der Behörden ist somit noch nicht abgeschlossen.

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Vergleichbare Aktionen in der Region

Diese Aktion ist Teil einer größeren Welle von Maßnahmen gegen die Hells Angels in Nordrhein-Westfalen. Im April hatte das Innenministerium bereits den Hells-Angels-Ableger in Leverkusen verboten. Im September wurden zudem führende Köpfe der Hells Angels in Duisburg verhaftet. Diese kontinuierliche Arbeit der Behörden zeigt, dass sie nicht nachlassen, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Konsequenzen für die Bevölkerung

Für die Bevölkerung in Mönchengladbach und den umliegenden Regionen bedeutet das Vereinsverbot eine stärkere Sicherheit. Die Behörden betonen, dass sie lange Zeit im Verborgenen ermittelt haben, um die Beweise zu sichern. Die Aufhebung der Struktur der kriminellen Vereinigung soll dazu beitragen, weitere Straftaten zu verhindern und die öffentliche Ordnung wiederherzustellen.