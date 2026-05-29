NW-Quiz: Testen Sie Ihr Wissen über Ostwestfalen-Lippe und Deutschland

In diesem Quiz werden verschiedene Themen abgedeckt, wie die Jahreszeit, Harry Potter, die Jogginghose, die Paderborner Stadtmauer und die Dalkestadt Gütersloh. Die Fragen sind anspruchsvoll und testen das Wissen der Teilnehmer.

In Ostwestfalen-Lippe ist es warm und sonnig - noch vor dem kalendarischen Frühlingsbeginn. Die Primel gilt als Frühlingsbote, aber die kleine Blume hat mehr zu bieten.

Ein Quiz löst das Rätsel auf und testet das Wissen über die Jahreszeit. Die Winterspiele 2026 haben ihre Besonderheiten, aber kennen Sie sie auch? Ein Quiz für alle, die mehr als nur die Medaillen zählen. Wie gut kennen Sie sich in der Welt von Harry Potter aus?

Testen Sie Ihr Wissen im Quiz! Die Reihe um die Schule für Hexerei und Zauberei begeistert bis heute. Wie tief haben Sie sich in Hogwarts, Hogsmeade und die Winkelgasse eingegraben? Die Jogginghose hat eine große Geschichte, sie ist bequem, umstritten und allgegenwärtig.

Testen Sie Ihr Wissen über Mode, Kultur und ein Kleidungsstück mit Haltung. Warum sind von der Paderborner Stadtmauer nur noch Überreste vorhanden? Und wie lautet das Paderborn-Lied? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.

Das Jahr 2025 ist vorbei. In Ostwestfalen-Lippe und darüber hinaus ist viel passiert. Können Sie sich an alles erinnern? Finden Sie es heraus.

Die Dalkestadt Gütersloh wurde vor 200 Jahren gegründet. Testen Sie bei unserem NW-Quiz Ihr Wissen über die Stadt. Können Sie alle Fragen beantworten





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