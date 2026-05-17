NW-Redaktion Gütersloh: Lange Nacht der Kunst 2026 mit Auktionator Detlef Jentsch

Die NW-Redaktion Gütersloh veranstaltet am 26. und 27. Oktober 2026 die 26. Auflage der Lange Nacht der Kunst. Der Auktionator Detlef Jentsch führt die Versteigerung vor.

Langenachtderkunst 2026 in der NW-Redaktion Gütersloh. Versteigerung mit Auktionator Detlef Jentsch . Langenachtderkunst 2026 in der NW-Redaktion Gütersloh. Versteigerung mit Auktionator Detlef Jentsch .

Altbürgermeisterin Maria Unger mit den Motiven, die sie am Samstagabend in der NW-Redaktion ersteigert hatte. Langenachtderkunst 2026 in der NW-Redaktion Gütersloh. Versteigerung mit Auktionator Detlef Jentsch. Langenachtderkunst 2026 in der NW-Redaktion Gütersloh.

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