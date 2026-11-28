New York Times verbannt Photoshop, australische Fotografen wehren sich gegen KI-freundliche Copyright-Pläne, und die Royal Photographic Society kürt die Besten.

Große Namen treffen große Entscheidungen – und die sorgen diese Woche für reichlich Gesprächsstoff. Die New York Times macht Schluss mit Photoshop. In Australien formiert sich massiver Widerstand gegen eine geplante Urheberrechtsreform.

Und in Großbritannien werden fotografische Lebenswerke geehrt.. Die Zeitung begründet den Schritt mit der zunehmenden Integration von KI-Features in Adobes Software, die das Vertrauen in die Authentizität journalistischer Bilder gefährden könnte. Photoshop ist seit Jahrzehnten der Industriestandard für Bildbearbeitung – das macht die Entscheidung so bemerkenswert. Die NYT befürchtet, dass die Grenzen zwischen legitimer Nachbearbeitung und KI-generierter Manipulation zunehmend verschwimmen.

Advertisement

Advertisement

Adobe versucht zwar, mit „Content Credentials“ Transparenz zu schaffen und nachvollziehbar zu machen, welche Änderungen an einem Bild vorgenommen wurden. Der Times reicht das offenbar nicht. Überraschend kommt der Schritt allerdings nicht. Adobe hat in den vergangenen Jahren massiv in KI-Funktionen investiert: Generative Füllung erfindet fehlende Bildbereiche, KI-gestützte Objektentfernung lässt unerwünschte Elemente verschwinden, Neural Filters können Gesichtsausdrücke verändern.