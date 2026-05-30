Nyvi Estephan: Die größte Gaming-Starin in Brasilien

Nyvi Estephan ist eine der bekanntesten Gesichter der Gaming-Szene in Brasilien. Sie spricht über Vorurteile gegen Frauen in der Szene und wie schwer es Frauen in der Branche bis heute haben.

Nyvi Estephan gehört zu den größten Gaming -Stars in Brasilien . Die Brasilianerin ist mit über 2,1 Millionen Followern auf Instagram bekannt und gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Gaming -Szene ihres Landes.

Nyvi Estephan spricht über Vorurteile gegen Frauen in der Szene und wie schwer es Frauen in der Branche bis heute haben. Sie erinnert sich daran, dass viele Leute anfangs dachten, sie habe keine Ahnung von Videospielen, aber als sie dann arbeiten sah, waren sie überrascht und dachten plötzlich: 'Oh mein Gott, sie weiß wirklich, was sie tut.

' Nyvi Estephan wurde in São Paulo geboren und ihr Vater war Musiker, ihre Mutter Schauspielerin und Künstlerin. Sie moderiert in Brasilien regelmäßig die größten Gaming und E-Sport Bühnen ihres Landes und glaubt, dass sich die Szene langsam verändert. Vor allem Frauen würden heute sichtbarer auftreten als noch vor einigen Jahren und in Games und Serien gebe es inzwischen mehr starke weibliche Figuren.

Nyvi Estephan nutzt ihre Reichweite, um jungen Frauen Mut zu machen, offen zu ihrer Leidenschaft für Gaming zu stehen





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