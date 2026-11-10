Oasis lehnt Rock Hall of Fame Ehre ab: Liam und Noel absent bei Zeremonie

Die britische Rockband Oasis ignoriert die Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame. Liam und Noel Gallagher nehmen nicht an der Ehrung in Los Angeles teil.

Die britische Rocklegende Oasis hat den prestigeträchtigen Preis der Rock & Roll Hall of Fame bewusst boykottiert. Am 14. November, dem Datum der jährlichen Zeremonie, werden weder Frontmann Liam Gallagher noch sein Bruder und Songwriter Noel Gallagher persönlich anwesend sein. Die beiden Künstler lassen sich in Los Angeles nicht fotografieren und treten auch nicht auf der Bühne des Peacock Theatre auf, obwohl die Band kurz zuvor eine spektakuläre Wiedervereinigung gefeiert hat.

Abwesenheit trotz Reunion Erfolgen

Der eklatante Rückzug der beiden Brüder fällt in eine Phase, in der ihr gemeinsames musikalisches Erbe aktuell stärker denn je wahrgenommen wird. Vor allem die geplante Wiedervereinigung der Band im Jahr 2025 sorgte für weltweites Aufsehen und ließ die Fans aufatmen. Trotzdem entscheiden sich Liam und Noel Gallagher bewusst gegen den öffentlichen Auftritt bei dieser spezifischen Auszeichnung. Es bleibt unklar, ob dies eine endgültige Absage an die Institution ist oder nur eine einmalige Entscheidung für diese eine Nacht.

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Liam Solo Konzert statt Ehrung

Liam Gallagher hat am Abend der Preisverleihung bereits einen festen Auftritt in London geplant. Rund 8700 Kilometer entfernt von Losales erwartet ihn das EFG Jazz Festival in der Royal Festival Hall. Dies markiert seinen ersten Solo-Auftritt seit der Ankündigung der Oasis-Reunion. Dass er nicht nach Kalifornien fliegt, war daher kaum zu übersehen. Bis zuletzt hatten Millionen von Anhängern der Band dennoch gehofft, dass zumindest Liam Gallagher die große Distanz auf sich nimmt, um die Ehre entgegenzunehmen. Diese Hoffnung hat sich jedoch als unbegründet erwiesen.

Historische Kritik und Vorwürfe

Ganz überraschend ist die ablehnende Haltung der Gallagher-Brüder nicht, wenn man ihre vergangenen Äußerungen betrachtet. Liam Gallagher hatte bereits bei der ersten Nominierung der Band im Jahr 2024 deutlich gemacht, dass er die Institution nicht respektiert. Gegenüber der Sunday Times äußerte er scharfe Kritik an der Organisation. Er bezeichnete die Verantwortlichen als geisteskrank und behauptete, mehr zur Rock-und-Roll-Geschichte beigetragen zu haben als die Hälfte des Vorstands. Diese Worte zeigen, dass die Distanz zur Rock & Roll Hall of Fame bereits vor der aktuellen Absage bestand und tief verwurzelt ist.

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Vergleichbare Abwesenheiten und Bandmitglieder

Oasis ist mit dieser provokanten Abwesenheit in prominenter Gesellschaft. Viele andere große Namen der Musikgeschichte blieben ihren Ehrungen einst fern. Dazu gehören Icons wie David Bowie, Joni Mitchell, Van Morrison und Axl Rose. Auch diese Künstler wählten es oft aus Prinzip, nicht an den Zeremonien teilzunehmen. Neben den Brüdern Gallagher sollen auch frühere Mitglieder der Band aufgenommen werden. Dazu zählen Paul Bonehead Arthurs, Gem Archer, Paul Guigsy McGuigan, Andy Bell, Tony McCarroll und Alan White. Ob wenigstens einige dieser Musiker am Samstag in Los Angeles erscheinen, ist derzeit nicht bekannt.

Zukünftige Termine und weitere Ehrengäste

Trotz der aktuellen Absagen gibt es konkrete Pläne für die Zukunft der Band. Oasis wird am 2. und 3. Juli 2027 erstmals wieder zwei Konzerte in Deutschland geben, und zwar in der Münchner Allianz Arena. Dies zeigt, dass die Band aktiv am Geschäft teilnimmt und nicht nur im Boykott lebt. Neben Oasis werden am selben Samstag auch andere Künstler geehrt. Dazu gehören Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division sowie der Wu-Tang Clan. Während Billy Idol seinen Auftritt bereits bestätigt hat, bleibt unklar, ob Phil Collins wegen gesundheitlicher Probleme persönlich erscheint.