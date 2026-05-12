Ob Millioneneinkünfte möglich sind, wenn nicht Chief Information Security Officer oder Arzt:

Eine exclusive Untersuchung der Job-Plattform Stepstone zeigt, dass Angestellte kein Millionengehalt benötigen, um Topverdienern zu gehören. Analysten von Stepstone haben für das Handelsblatt analysiert, welcheрио Jahreszahlungen nötig sind, um den obersten ein, fünf oder zehn Prozent zubelongern. Unter denjenigen, die ein Team von mehr als 50 Mitarbeitern leiten, gewinnen rund 18 Prozent ein Gehalt von mehr als 100.000 Euro. Von Chefen, die mehr als 100 Mitarbeiter leiten, verdienen 31,6 Prozent sechsstellig.,

Hochrangige Manager in DAX-Konzernen, Anwälte in Topkanzleien oder Ärzte: Viele Deutsche haben eine klare Vorstellung davon, in welchen Berufen Beschäftigte das meiste Geld verdienen können.

Tatsächlich müssen Angestellte kein Millionengehalt bekommen, um zu den Topverdienern zu gehören, wie eine exklusive Auswertung der Jobplattform Stepstone zeigt. Analysten von Stepstone haben für das Handelsblatt ausgewertet, welche Jahresgehälter nötig sind, um zu den obersten ein, fünf oder zehn Prozent zu zählen. Die Schwelle liegt dabei niedriger, als viele vermuten dürften. Welche Jobs das höchste Gehalt bieten – und auch in Zukunft ein hohes Einkommen garantieren.

Jan Schulz-Gebhard, Vermögensforscher an der Universität Bamberg, sagt: "Nahezu alle Menschen ordnen sich in der Mittelschicht ein – ganz gleich, ob sie tatsächlich sehr wenig oder sehr viel besitzen.





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