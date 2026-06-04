Die Experten haben die Obduktion des Buckelwals abgeschlossen und festgestellt, dass der Wal ein Weibchen war. Die Reste des Wals werden nun abtransportiert und die Überreste werden verwendet, um Erkenntnisse über die wildlebenden Tiere zu gewinnen.

Die Obduktion des Buckelwal s, der als 'Timmy' bekannt war, ist abgeschlossen. Der Wal war vor der dänischen Insel Anholt angespült worden und hatte in den letzten Wochen Schlagzeilen gemacht.

Die Experten konnten nun feststellen, dass der Wal ein Weibchen war und dass keine klare Todesursache festgestellt werden konnte. Die Reste des Wals werden nun abtransportiert und die Überreste werden verwendet, um Erkenntnisse über die wildlebenden Tiere zu gewinnen. Einige Knochen des Tieres werden in die Sammlung des Naturhistorischen Museums in Kopenhagen kommen





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