Obduktion des toten Buckelwals Timmy beginnt

Die Experten haben begonnen, den Kadaver des toten Buckelwals Timmy zu untersuchen, um herauszufinden, woran Timmy gestorben ist.

Der Anblick des toten Buckelwal s Timmy ist schwer zu ertragen. Die Experten haben begonnen, den Kadaver zu untersuchen, um herauszufinden, woran Timmy gestorben ist. Die Obduktion hat am Donnerstag begonnen und soll Tage dauern.

Die Experten haben den Kadaver geöffnet und zerteilt, um die Faulgase abzulassen. Zuschauer müssen aus Sicherheitsgründen Abstand halten. Die dänische Biologin Charlotte Bie Thøstesen sagte, dass sie und die anderen Experten ohne Masken arbeiten, da sie an den Geruch gewöhnt sind. Es soll herausgefunden werden, ob ein Netz im Körper zu Timmys Tod beigetragen hat und ob ein Parasit in seiner Niere zu seinem Tod geführt hat.

Der Parasit in der Niere muss noch bestimmt werden und es ist unklar, ob sich die Würmer vor oder nach Timmys Tod eingenistet hatten. Die Experten haben Gewebeproben von Herz und Gehirn entnommen und die Schwanzflosse vom Kadaver abgetrennt. Es wurde auch geklärt, dass die Walkuh etwa 4 bis 5 Jahre alt war. Die Reste des Kadavers werden voraussichtlich Anfang der kommenden Woche von der dänischen Insel Anholt abtransportiert. Erste Obduktionsergebnisse sollen es frühestens in 6 Monaten geben





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