Obduktion eines toten Buckelwals: Forscher warnt vor Explosionsgefahr

Der dänische Walforscher Peter Teglberg Madsen erklärt die Gefahren bei der Untersuchung eines verrottenden Buckelwals und kritisiert die gescheiterte Rettungsaktion.

Vor der geplanten Obduktion des toten Buckelwal s warnt ein dänischer Walforscher vor den Gefahren bei der Untersuchung des riesigen Kadavers. Biologe Peter Teglberg Madsen erklärt im Spiegel, was er herausfinden will, und sagt deutlich, was er von der Rettungsaktion hält.

Madsen zählt zu den bekanntesten Walforschern Dänemarks und beschäftigt sich seit 25 Jahren mit Buckelwalen. Bei der bevorstehenden Untersuchung des Kadavers soll er gemeinsam mit Tierärzten und Spezialisten dabei sein. Wir werden etwa sechs bis sieben Leute sein, die den Wal untersuchen, sagte Madsen. Der Kadaver liegt vor der Insel Anholt und verrottet bereits.

Die Gefahr einer Explosion besteht, dabei fliegen dann kiloschwere Fleischbrocken durch die Luft, die können dich töten, erklärt Madsen. Deshalb muss der Wal zunächst mit einem langen Messer entgast werden. Das sei wie eine Bombe zu entschärfen. Auch Krankheiten und Bakterien seien ein Risiko für die Helfer.

Deshalb arbeiten die Experten mit Schutzkleidung, Handschuhen und Masken. Der Gestank ist überwältigend, aber daran gewöhnt man sich, sagt der Forscher. Trotz des verwesten Zustands könne die Obduktion dennoch wichtige Erkenntnisse liefern. Die Experten wollen unter anderem prüfen, ob sich Plastik oder Fischernetze im Magen des Buckelwals befanden.

Madsen berichtet von einem früheren Fall: Ich habe im vergangenen Winter einen Pottwal untersucht und dabei 20 Kilogramm Fischernetze im Magen gefunden. Besonders kritisch sieht Madsen die Rettungsaktion nach der Strandung des Tieres. Was dann geschah, da möchte ich ehrlich sein, war eine Katastrophe, sagte er im Interview. Die Helfer hätten den Wal nicht rechtzeitig erreicht und die Maßnahmen seien unzureichend gewesen.

Er forderte bessere Koordination und mehr Ressourcen für zukünftige Rettungsversuche. Die Untersuchung des Kadavers soll nun Aufschluss über die Todesursache geben. Neben den Mageninhalten werden auch Gewebeproben entnommen, um Krankheiten oder Vergiftungen festzustellen. Madsen betont, dass solche Daten wichtig sind, um den Schutz der Meeressäuger zu verbessern.

Der Vorfall hat in Dänemark eine Debatte über den Umgang mit gestrandeten Walen ausgelöst. Tierschützer fordern mehr Prävention und schnellere Reaktionszeiten. Die Behörden planen, die Protokolle für solche Notfälle zu überarbeiten. In der Zwischenzeit werden die Arbeiten an der Obduktion mit höchster Vorsicht durchgeführt, um die Sicherheit der Beteiligten zu gewährleisten.

Madsen hofft, dass die Ergebnisse der Untersuchung dazu beitragen, zukünftige Strandungen zu verhindern oder zumindest die Überlebenschancen der Tiere zu erhöhen. Er betont jedoch, dass die Rettung eines gestrandeten Wals immer eine Herausforderung sei und nicht immer erfolgreich sein könne. Die Öffentlichkeit zeigte große Anteilnahme an dem Schicksal des Buckelwals, der in den flachen Gewässern vor Anholt gestrandet war. Zahlreiche Schaulustige versammelten sich am Strand, um einen Blick auf das Tier zu werfen.

Die Behörden mussten die Absperrungen verstärken, um die Sicherheit zu gewährleisten. Madsen appelliert an die Bevölkerung, die Arbeit der Experten nicht zu behindern und einen respektvollen Abstand zu wahren. Die Obduktion ist für die kommenden Tage geplant, sobald das Wetter es zulässt. Die Wissenschaftler hoffen, dass sie innerhalb von zwei Tagen alle notwendigen Proben entnehmen können.

Der Kadaver wird anschließend fachgerecht entsorgt, um eine Umweltbelastung zu vermeiden. Madsen wird die Ergebnisse in einem wissenschaftlichen Bericht zusammenfassen, der auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Er hofft, dass die Erkenntnisse dazu beitragen, das Verständnis für die Bedrohungen der Wale zu vertiefen und Maßnahmen zum Schutz der Tiere zu verbessern. Der Vorfall zeigt einmal mehr, wie verletzlich Meeressäuger in Küstennähe sind und wie wichtig internationale Zusammenarbeit im Meeresschutz ist





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