Obduktion von Wal Timmy auf dänischer Insel Anholt beginnt

Die Obduktion des totgefundenen Buckelwals Timmy auf der Insel Anholt stellt eine logistische und wissenschaftliche Meisterleistung dar. Ein Expertenteam untersucht unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen das verwesende Tier, um die Todesursache zu klären. Die Arbeit unter freiem Himmel ist riskant und aufwändig - und wird von einem nicht zu unterschätzenden Geruch begleitet.

Am 30. Mai wurde der Kadaver des Buckelwal s Timmy mit einem Unimog an den Strand der dänischen Insel Anholt gezogen. Für Donnerstagnachmittag ist eine aufwändige Obduktion des toten Tieres angesetzt, die nichts für schwache Nerven ist.

Ein Team aus Tierärzten, Meeresbiologen und Pathologen reist an, um die letzte Ruhe des etwa 12 bis 15 Meter langen Wals zu durchdringen und die Umstände seines Todes zu klären. Bereits im Vorfeld wurden Warnschilder, auch auf Deutsch, aufgestellt, die Insulaner und Gäste auffordern, Abstand zu halten. Der Kontakt mit dem verwesenden Kadaver birgt erhebliche Gesundheitsrisiken. Die Untersuchung stellt eine logistische und praktische Herausforderung dar, die kaum mit einer herkömmlichen Tierobduktion vergleichbar ist.

Um den massigen Körper zu öffnen, verwenden die Spezialisten sogenannte Flenzmesser an langen Stielen, mit denen sie durch die rund 20 Zentimeter dicke Hautschicht, die darunter liegende Fett- und Muskelschicht vordringen. Der gesamte Ablauf folgt einem strengen Protokoll. Dennoch ist der Einsatz riskant: Der stark aufgeblähte Leichnam steht unter innerem Druck. Beim Anschneiden können Gase und Flüssigkeiten schlagartig austreten.

Die Pathologen arbeiten deshalb in Vollschutzanzügen mit Kapuzen, Schutzbrillen und Atemmasken, selbst ein zusätzlicher Geruchsschutz ist angeraten. Nach dem vorsichtigen Öffnen der äußeren Hülle beginnt die eigentliche Spurensuche im Inneren. Da die Körperhöhle extrem weit ist, müssen die Untersucher teilweise in den Wal hineinsteigen, um Organe wie Magen, Darm, Lunge und das Herz zu erreichen. Letzteres ist von beeindruckender Größe - etwa so groß wie die Umarmung zweier Menschen.

Von allen großen Organen werden Gewebeproben entnommen. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Maul des Wals, da sich dort Fremdkörper wie Fischernetze, Seile oder Plastikteile befinden könnten, die zu einer Verletzung oder zu einem verhungerten Tod führen konnten. Interessant sind auch die gelösten Barten, die als weitere Beweisstücke dienen. Parallel dazu nehmen die Forscher Proben aus Leber, Niere und anderen Organen.

Sie suchen nach Parasiten, Krankheitserregern oder Hinweisen auf Umweltgifte. Die analyse der Fettschicht gibt Aufschluss über den Ernährungszustand, während Knochen und Barten als Langzeitspeicher für Informationen über Stressbelastungen und die über Jahre angesammelte Umweltverschmutzung dienen. Die Suche nach einer eindeutigen Todesursache ist jedoch oft schwierig, da der Verwesungsprozess bereits weit fortgeschritten ist und viele Faktoren eine Rolle spielen.

"In den seltensten Fällen lässt sich eine einzelne, eindeutige Ursache feststellen", bilanziert der Meeresbiologe Fabian Ritter. Trotzdem ist jede gewonnene Erkenntnis wertvoll. Trotz der wissenschaftlichen Bedeutung bleibt der Einsatz ein emotionales Ereignis. Presse und Schaulustige beobachten das Geschehen aus sicherer Entfernung, abgeschirmt durch Absperrungen, die den nötigen Arbeitsraum sichern.

Die Berichte über Timmy, der wochenlang in deutschen Medien präsent war, haben ein breites Interesse geweckt. BILD wird die Obduktion live vor Ort begleiten und berichten





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