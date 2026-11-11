Oberbürgermeister Palmer von Tübingen vor temporärem Auftrittsverbot wegen sexueller Belästigungsvorwürfen

Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, wird vom Gemeinderat zu einem vorübergehenden Auftrittsverbot aufgefordert, während die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt. Die Untersuchung betrifft Vorwürfe einer ehemaligen Gemeinderätin.

Boris Palmer, 54, parteiloser Oberbürgermeister von Tübingen, sieht sich seit dem 28. Januar 2024 mit Vorwürfen sexueller Belästigung konfrontiert. Auf Wunsch des Gemeinderats hat er sich vorerst von öffentlichen Auftritten als Oberbürgermeister zurückgezogen. Die Staatsanwaltschaft Baden-Württemberg hat ermittelt, während Palmer die Anschuldigungen konsequent zurückweist und die Unschuldsvermutung betont.

Verantwortung der Stadtverwaltung in der Regelung

Der Gemeinderat hat bei der Südwest Presse berichtet, dass er einen Wunsch an Palmer herangetragen hat, seine öffentlichen Auftritte vorübergehend auszusetzen. Im eigenen Statement erklärte Palmer: 'Im Interesse einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat komme ich diesem Wunsch nach.' Dieses Vorgehen bezieht sich auf die zuvor angekündigte Suspendierung seines Ehrenamtes zur Landesregierung im Bereich Staatsmodernisierung und Verwaltungsvereinfachung. Gegenwärtig ruht dieses Amt bis zum Abschluss der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen.

Also read Nun ist auch die Uni Tübingen Opfer eines Cyberangriffs geworden

Positionen der beteiligten Akteure

Die Hauptanklageerhebung stammt von einer ehemaligen Tübinger Gemeinderätin, die ihre Vorwürfe im Internet veröffentlicht hat. Darin beschuldigt sie Palmer, sie gegen ihren Willen an die Brüste gefasst zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte jedoch nicht die direkte Meldung der Betroffenen erhalten, sondern lediglich einen Hinweis einer unbeteiligten Person. Palmer betonte in einer BILD-Stellungnahme, dass die Vorwürfe haltlos seien, und erklärte: 'Die Vorwürfe sind haltlos. Ich werde mich hiergegen zur Wehr setzen und lasse rechtliche Schritte prüfen.' Gleichzeitig kündigte er seine Bereitschaft an, mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten.

Advertisement

Dynamik in Tübingen und weiterführende Schritte

Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Cem Özdemir aus den Grünen, hatte Palmer ursprünglich als Ehrenamtlicher zur Staatsmodernisierung und Verwaltungsvereinfachung eingesetzt. Nun ruht dieses Amt bereits seit Bekanntwerden der Vorwürfe, und die Öffentlichkeit kann sich auf ein Auftrittsverbot des Oberbürgermeisters für politische oder repräsentative Anlässe einstellen. Für das kommende Gemeinderatstreffen am Montag wurde bisher keine Anforderung gestellt, wie Palmer in einer dpa-Bezugsnahme mitteilte. Im nächsten Schritt wird die Staatsanwaltschaft prüfungsarbeiten an den Beweismitteln durchführen, worauf die Polizei und Ermittler bereits vorbereitet sind. Währenddessen behält Palmer seine Führungsrolle im Tagesgeschäft der Stadt, will jedoch keine öffentlichen Ausdrucksformen mit politischem Charakter mehr wahrnehmen, bis die Untersuchung abgeschlossen ist.

Auswirkungen auf die Kommunalpolitik in Baden-Württemberg

Die Entscheidung des Gemeinderats, die öffentlichen Auftritte von Palmer zu suspendieren, trägt eine erhebliche Bedeutung für die Politiklandschaft in Baden-Württemberg. In der Praxis bedeutet dies, dass die Stadt Tübingen weiterhin mit einer temporären Führung durch einen Oberbürgermeister arbeitet, der lediglich im Bereich der innerstädtischen Geschäftsführung aktiv bleibt. Sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind, wird die Stadtverwaltung darüber entscheiden, ob Palmer seine öffentlichen Auftritte wieder aufnehmen oder sogar eine neue Amtszeit beginnen kann. Die Entscheidung hat keine unmittelbare Auswirkung auf andere Kommunen, bleibt aber ein sign­les Signal für den Umgang mit Anklagen sexual­le Belästigung bei lokalen Amtsträgern. Die Leitlinien sichern die Unschuldsvermutung und die Rechte aller Beteiligten, während gleichzeitig die Verantwortung der Stadt lebendig bleibt.