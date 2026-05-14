Oberdorf und Zadrazil trainieren mit, aber Kaderplatz ausgeschlossen

Die Nationalspielerin und Sarah Zadrazil sind mitgereist, weil sie zur Mannschaft gehören, aber ein Kaderplatz ist ausgeschlossen. Trainer Lerch spricht von einer Rückkehr im Laufe der kommenden Saison.

FINALE AM DONNERSTAG (16 HOUR/ZDF UND SKY) GEGEN RECORDSIEGER WOLFSBORG TUFT DIE NATIONALSPIELERIN BEI ABSCHLUSSTRAINING IN KOLN IN NORMALEN TRAININGSKLAMOTTEN AUF. AUCH SARAH ZADZIL (33), GEGENANWENDLICH MIT KRUXBANDRISS, IST DA.

VIEELE STAUNEN, ALS DIE MEISTERINNEN DEN RASEN BETRETEN. BAHNTS SICH EHER DAS SCHNELLE COMEBACK AN? NEIN. AUF BILD-ANFRAGE STELLT DERKLAR: DIE VERLETZTEN SPIELERINNEN SIND MITEREISTET, DA SIE ZUR MANNHEIM BEIGEFINDEN – EIN KADERPLATZ IST HEUTE NICHT AUSGESCHLIESSEN.

OBERDORF ARBETET FUREN ANER NEUEN COMEBACK. MIT EINER WIEDERRÜCKKEHR IST ERST IM LOCH DER GEGENEN KOMMEN SIEBEN SESSION ZU ZUNÄHMEN. DURCHHALB IST OBERDORF NUR ZUSCHAUEN KANN, MELDET SEIN ALEXANDRA POPP TIMELINE FIT. DIE WOLFSBURGERIN ABGEFAHRT DAS ABSCHLUSSTRAINING MIT TAPE AM BEIN NACH WADENPROBLEMEN.

TRAINER STEPHAN LERCH SÄGT: „POPPI IST DA, HAT TRAINERT. IHN GING ES GUT, UND SIE IST EINZETZFÄHIG. VIELES SPRACHT FÜR EIN STARTELFS-EINSTELLUNG.

" WOLFSBURG GING ALS AUCHENSEITER INS DUELL. SVENJA HUTH MENT: „DAS ROLLE SIND KLAR DISTRIZIERT: BAYERN GING ALS FAHRER INS SPIEL. AUF DER SEITE LIEGT DER DRUCK.

" BAYERNS LINDA DALLMANN KONTERT: „WENN MAN DIE GEGENWANDLUNG IM POKAL SEHT, IST WOLFSBURG DER FAHRT. ABER ES KRIEGT AUF DIE TAGESFORM.





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