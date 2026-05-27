Oberlandesgericht Frankfurt: Vier Wochen reichen für ein Angebot per Messenger nicht aus

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat entschieden, dass ein per Messenger verschicktes Vertragsangebot nach vier Wochen nicht mehr bindend ist. Dies ist ähnlich wie bei Angeboten per E-Mail oder SMS. Der Grund liegt darin, dass niemand eine Nachricht in einem Messenger sofort lesen oder direkt darauf antworten muss.

Vier Wochen reichen für ein Angebot per Messenger nicht aus. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat entschieden, dass ein per Messenger verschicktes Vertragsangebot nach vier Wochen nicht mehr bindend ist.

Dies ist ähnlich wie bei Angeboten per E-Mail oder SMS. Der Grund liegt darin, dass niemand eine Nachricht in einem Messenger sofort lesen oder direkt darauf antworten muss. In einem Fall ging es um den Rückkauf von Aktien im Wert von 150.000 Euro. Der Kläger, ein Cafébetreiber, hatte 2020 und 2022 Aktien einer Gesellschaft aus dem Umfeld des Beklagten gekauft, obwohl die Kurse fielen.

Ende 2022 vereinbarten beide, dass diese Aktien gegen andere Aktien des Beklagten getauscht werden sollten. Der Kläger behauptete später, der Beklagte habe ihm im Oktober 2022 per Whatsapp angeboten, die getauschten Aktien unter bestimmten Bedingungen zurückzukaufen, falls sich der Kurs negativ entwickelt. Dieses Angebot habe er angenommen und verlangte vom Beklagten vor Gericht 150.000 Euro, Zug um Zug gegen die Rückübertragung der Aktien. Das Landgericht gab dem Kläger zunächst recht, aber das Oberlandesgericht entschied anders und wies die Klage ab.

Die Richter kamen zu dem Schluss, dass der Kläger das mutmaßliche Angebot zu spät angenommen hatte, weil zwischen dem Tag des Angebots und dem Tag der Annahme 31 Tage lagen. Nach dieser Zeit habe der Beklagte nicht mehr mit der Annahme rechnen müssen, und der Kläger trotz der für ihn wirtschaftlichen Tragweite und der Freundschaft mit dem Beklagten nicht mehr rechnen dürfen.

Die verspätete Annahme wertete das Gericht zudem als ein neues Angebot seitens des Klägers, das der Beklagte nicht angenommen hat





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