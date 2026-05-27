Oberlandesgericht Hamm: Unternehmen haften für Falschaussagen von KI-Chatbots

Das Oberlandesgericht Hamm entschied, dass Kliniken für irreführende Angaben eines KI-Chatbots verantwortlich sind. Die Entscheidung könnte weitreichende Folgen für den Einsatz von KI im Kundenkontakt haben.

Ein Urteil des Oberlandesgerichts Hamm sorgt für Aufsehen in der Recht s- und Technologiewelt: Unternehmen, die KI-Chatbots auf ihren Webseiten einsetzen, haften für falsche Informationen, die der Bot verbreitet.

Im konkreten Fall hatte ein Chatbot auf der Webseite einer Privatklinik Ärzten Facharztbezeichnungen zugeschrieben, die es gar nicht gibt - etwa 'Fachärzte für ästhetische Medizin' oder 'Fachärzte für ästhetische Behandlungen'. Diese Titel sind in Deutschland nicht als offizielle Facharztbezeichnungen anerkannt. Ein Konkurrent mahnte die Klinik ab, woraufhin diese zwar den Chatbot abschaltete, aber keine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgab. Daraufhin kam es zur Klage.

Das Gericht wertete die Aussagen des Chatbots als unzulässige geschäftliche Handlung im Sinne des Wettbewerbsrechts. Die Klinik darf diese Bezeichnungen nun nicht mehr verwenden. Entscheidend ist die klare Aussage: Die Verantwortung für den Inhalt liegt beim Betreiber des Chatbots, auch wenn die Fehler von der KI verursacht wurden. Das Unternehmen könne sich nicht damit verteidigen, dass der Chatbot ursprünglich mit korrekten Daten programmiert worden sei oder dass die KI selbstständig gelernt habe.

Die Kontrollpflichten des Betreibers umfassen auch die Inhalte, die von der KI generiert werden. Besonders bemerkenswert ist die rechtliche Einordnung des Chatbots. Das Gericht sieht die KI nicht als 'Dritten' im Sinne des Gesetzes an, weshalb sich der Betreiber nicht auf eine Haftungsprivilegierung berufen kann. Diese Entscheidung könnte weitreichende Konsequenzen haben: Zahlreiche Unternehmen setzen KI-Chatbots für den Kundenservice, für Beratungen oder Verkaufsgespräche ein.

Bislang herrschte oft Unsicherheit, wer für Fehler der KI haftet. Das Urteil aus Hamm schafft nun Klarheit - auf Kosten der Unternehmen. Die Revision zum Bundesgerichtshof wurde zugelassen, da die Frage grundsätzliche Bedeutung hat. Sollte der BGH die Entscheidung bestätigen, wäre dies ein wichtiger Präzedenzfall.

Experten raten Unternehmen daher, ihre Chatbots sorgfältig zu überwachen und regelmäßig zu testen. Auch eine Haftungsbeschränkung in den AGB könne sinnvoll sein, sei aber nicht in allen Fällen wirksam. Der Fall zeigt außerdem, dass der Einsatz von KI nicht automatisch von der Einhaltung wettbewerbsrechtlicher Vorschriften entbindet. Die Entscheidung ist auch ein Signal an die Politik: Der Gesetzgeber könnte aufgefordert sein, klare Regeln für die Haftung bei KI-Fehlern zu schaffen.

Bis dahin müssen Unternehmen mit der strengen Rechtsprechung rechnen. Für Verbraucher ist das Urteil ein Gewinn, da es ihre Rechte stärkt. Sie können darauf vertrauen, dass Unternehmen für die Aussagen ihrer KI einstehen müssen. Die Digitalisierung des Kundenservice schreitet voran - doch die rechtlichen Rahmenbedingungen sind oft noch unzureichend.

Das Urteil aus Hamm ist ein wichtiger Schritt in Richtung mehr Rechtssicherheit. In der Praxis bedeutet dies, dass Unternehmen nicht nur bei der Programmierung, sondern auch im laufenden Betrieb ihrer KI-Systeme kontrollieren müssen, welche Aussagen getroffen werden. Regelmäßige Audits und eine enge Zusammenarbeit mit Rechtsabteilungen werden unerlässlich. Der Fall zeigt auch, dass selbst vermeintlich harmlose Chatbots rechtliche Fallstricke bergen können.

Die Haftungsfrage ist besonders relevant in Branchen mit hohem Beratungsbedarf, wie Medizin, Finanzen oder Recht. Hier können falsche Auskünfte schnell zu erheblichen Schäden führen - und nun auch zu rechtlichen Konsequenzen für das Unternehmen. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm wird daher mit Spannung erwartet, insbesondere wie der Bundesgerichtshof die Rechtsfrage letztlich beurteilen wird. Bis dahin sollten Unternehmen ihre KI-Systeme einer gründlichen Risikoanalyse unterziehen und sicherstellen, dass sie den hohen Anforderungen an Richtigkeit und Transparenz genügen





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