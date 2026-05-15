Oberster Gerichtshof lässt Zugang zum Medikament Mifepriston auf dem Versandweg aufrecht erhalten

Der Oberste Gerichtshof hat am Donnerstag entschieden, den Zugang zum Medikament Mifepriston auf dem Versandweg zunächst aufrechtzuerhalten und die Einschränkungen einer unteren Instanz auszusetzen, während das Gerichtsverfahren um das Medikament weiterläuft.

Der Oberste Gerichtshof hat am Donnerstag entschieden, den Zugang zum Medikament Mifepriston auf dem Versandweg zunächst aufrechtzuerhalten und die Einschränkungen einer unteren Instanz auszusetzen, während das Gerichtsverfahren um das Medikament weiterläuft.

Der Hersteller des Medikaments hatte Anfang des Monats ein Bundesberufungsgericht auf die vorläufige Einschränkung des Zugangs auf dem Postweg hingewiesen. Hintergrund war eine Klage des republikanisch regierten US-Bundesstaats Louisiana, der argumentierte, die Regelungen untergraben würden, das nahezu vollständige Abtreibungsverbot. Die Entscheidung des Berufungsgerichts hätte zur Konsequenz führen können, dass Anbieter das Mittel vorerst nur noch persönlich in Kliniken oder Arztpraxen ausgeben müssten. Eine Anordnung des Obersten Gerichtshofs setzte diese Einschränkung jedoch bereits vergangene Woche vorläufig außer Kraft





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