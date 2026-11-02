Oberster Gerichtshof lehnt Trump-Regierung in Kalifornien-Wahlstreit ab

Der US-Oberste Gerichtshof hat einen dringenden Antrag der Regierung abgelehnt, 20.000 Stimmzettel in Kalifornien zurückzuhalten. Die Auszählung erfolgt nach geltenden Regeln.

Die Regierung unter Präsident Donald Trump ist kurz vor den entscheidenden Kongresswahlen in den USA mit einem hochbrisanten Rechtsantrag gescheitert. Der Oberste Gerichtshof der USA hat den dringenden Antrag der Trump-Regierung abgelehnt, der vorsah, rund 20.000 Briefwahlstimmen in Kalifornien zunächst separat zu halten. Die Richter ließen keine Begründung für diese knappe Antwort verlauten, und es wurden auch keine abweichenden Stimmen dokumentiert. Dadurch bleibt es bei den aktuell geltenden Regeln, dass die betroffenen Stimmzettel ohne weitere Verzögerung weiterverarbeitet und ausgezählt werden dürfen.

Mechanismus des rechtlichen Eilantrags

Das Justizministerium hatte wenige Stunden vor der Entscheidung versucht, die Notbremse zu ziehen, um die Auszählung zu stoppen. Rechtsanwalt General D. John Sauer, der oberste Prozessvertreter der US-Regierung, warnte in seinem Antrag eindringlich davor, die umstrittenen Stimmzettel mit den übrigen Briefwahlzetteln zusammenzuführen. Seiner Argumentation zufolge bestehe nach der Zusammenführung keine technische Möglichkeit mehr, die betreffenden Stimmen später aus dem Gesamtbestand herauszufiltern. Die Regierung forderte daher, die Stimmzettel zunächst getrennt aufzubewahren, bis die Staatsbürgerschaft der betreffenden Wähler eindeutig geklärt sei, ohne diese Stimmen jedoch verwerfen zu wollen.

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Kontroverse um Bürgerstatus und Justiz

Zentraler Punkt des Streits ist die Frage, ob es sich bei den mehr als 20.000 Menschen, die laut Regierung vermutlich keine US-Bürger sind, tatsächlich um nicht wahlberechtigte Personen handelt. Kalifornien bestreitet die Verlässlichkeit der Liste, die die Regierung der Nichtbürger vorwirft. Ein Bundesrichter hatte zuvor bereits deutliche Zweifel an den Vorwürfen der Regierung geäußert. Auch ein Berufungsgericht hatte das Vorgehen der Trump-Administration bereits abgelehnt, was die juristische Position der Regierung weiter schwächte.

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Folgen für den Wahlkampf und nächste Schritte

Diese Entscheidung stellt die nächste juristische Niederlage für die Trump-Regierung mitten im intensiven Wahl-Endspurt dar. Schon am Freitag hatte der zuständige 9. US-Berufungsgerichtshof den Versuch zurückgewiesen, die Stimmen vorerst aus dem normalen Auszählungsverfahren herauszunehmen. Wenige Stunden vor der Öffnung der Wahllokale blieb der Regierung damit nur noch der Gang nach ganz oben, der jedoch ebenfalls scheiterte. Besonders heikel ist der Timing der Ablehnung, da die Amerikaner am heutigen Dienstag über die neuen Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat abstimmen.

Der Streit um die kalifornischen Briefwahlstimmen platzte praktisch in die letzten Stunden des Midterm-Wahlkampfs. Da der Oberste Gerichtshof keine abweichenden Meinungen festhielt, gilt die Ablehnung als definitives Signal, dass die bestehenden Wahlverfahren in Kalifornien fortgesetzt werden können. Alle involvierten Behörden und Wahlbehörden in Kalifornien werden nun angewiesen sein, die Verarbeitung der über 20.000 Stimmen gemäß dem bestehenden Zeitplan voranzutreiben, ohne weitere gerichtliche Hürden zu fürchten.