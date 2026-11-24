Das CAS hebt die Wertung für Marokko auf. Senegal gewinnt den Afrika-Cup 2025 nach einstimmigem Urteil in Lausanne offiziell mit 1:0.

Das Oberste Sportgericht CAS in Lausanne hat am Dienstag sein einstimmiges Endurteil im umstrittenen Afrika-Cup -Finale verkündet und den Senegal offiziell wieder zum Meister erklärt. Die drei Richter hoben die frühere Wertung des afrikanischen Fußballverbands CAF auf, die Marokko zum Sieger erklärt hatte, und stellten klar, dass der Schiedsrichter bei der Fortsetzung des Spiels keinen Rechtsfehler begangen hat. Das Urteil beendet die juristische Auseinandersetzung nach monatelangen Streitereien über das Finale am 18. Januar in Rabat, das von massiven Tumulten geprägt war. Damit steht das Endergebnis des Turniers nun definitiv mit 1:0 für Senegal fest und die Ehre des senegalesischen Teams ist rechtlich wiederhergestellt.

Rechtliche Grundlagen des CAS-Urteils

Die Richter begründeten ihre Entscheidung damit, dass es im pflichtgemäßen Ermessen des Schiedsrichters gelegen habe, das Spiel nach der Unterbrechung wieder anzupfeifen und regulär zu Ende zu bringen. In einer Atmosphäre extremer Anspannung müsse der Unparteiische eine schwierige Entscheidung treffen, was vom Gericht besonders gewürdigt wurde. Das CAS stellte fest, dass das Verhalten des Schiedsrichters in der Nachspielzeit keine Regelwidrigkeit darstellte, die ein Spielabbruch oder eine nachträgliche Wertung für die andere Mannschaft gerechtfertigt hätte. Diese klare rechtliche Einordnung hebt die sportliche Leistung der Spieler hervor und stellt die Integrität des pfiffenen Ergebnisses wieder her.

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Stellungnahmen der betroffenen Akteure

Die CAF hatte zwei Monate nach dem Finale dem Einspruch des Gastgeberlandes Marokko stattgegeben und das Spiel später mit 3:0 für die Marokkaner gewertet. Diese Entscheidung beruhte auf der Interpretation, dass das senegalesische Team durch das Verlassen des Platzes aus Protest gegen eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung die Partie aufgegeben habe. Im Gegensatz dazu war das CAS der Ansicht, dass der Verweis auf eine Spielabsage nicht den Umständen des Falls entsprach. Der senegalesische Verband hatte in erster Instanz nur eine Geldstrafe erhalten, da man das Verlassen des Feldes als legitimen Protest gegen eine Fehlentscheidung wertete. Die scharfe Kritik an der früheren CAF-Entscheidung hatte zu massiven Korruptionsvorwürfen geführt.

Details des umstrittenen Finalverlaufs

Das Endspiel selbst war durch fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen völlig entgleist, was zu den anschließenden Unruhen führte. Der Schiedsrichter hatte Marokko in der Nachspielzeit einen umstrittenen Elfmeter zugesprochen, woraufhin das senegalesische Team fast geschlossen den Platz verließ. Erst Ex-Bayern-Profi Sadio Mané konnte seine Mitspieler nach einer längeren Pause zurück aufs Feld holen. Brahim Díaz vergab den fälligen Elfmeter für Marokko dann kläglich, bevor Pape Gueye in der Verlängerung das Siegtor für den Senegal erzielte. Diese konkreten Spielereignisse bilden die historische Grundlage für das gesamte juristische Verfahren und die nachträglichen Wertungen.

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Soziale Folgen und Sicherheitslage

Über das sportliche Geschehen hinaus kam es im Anschluss an das Match zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen senegalesischen Fans und der marokkanischen Polizei in Rabat. Diese Ereignisse sorgten für internationale Aufmerksamkeit und verschärften die emotionale Dimension der Streitereien zwischen den beiden Fußballnationen. Die Sicherheitskräfte griffen ein, um die Ausschreitungen zu beenden, was die Stimmung im Land zusätzlich belastete. Die Kombination aus sportlicher Enttäuschung und sozialer Unruhe prägte die Berichterstattung über das Turnier entscheidend und führte dazu, dass sich beide Nationen mit den Konsequenzen auseinandersetzen müssen.

Weitere rechtliche Schritte und Folgen

Der Senegal hatte zuvor angekündigt, alle geeigneten Rechtsmittel auszuschöpfen, einschließlich Schritte vor zuständigen internationalen Gerichtsinstanzen, um dem sportlichen Ergebnis wieder zu seinem Recht zu verhelfen. Mit dem jetzigen Urteil des CAS ist diese rechtliche Strategie erfolgreich abgeschlossen, da die Wertung des afrikanischen Verbands nun endgültig aufgehoben ist. Die FIFA muss das Urteil nun in ihre offiziellen Statistiken übernehmen und die Trophäe an den Senegal übergeben. Dies setzt einen Präzedenzfall für die Handhabung von Protestaktionen und Spielunterbrechungen im internationalen Fußball, insbesondere wenn Schiedsrichterentscheidungen höchst umstritten sind.