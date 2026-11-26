Polizeikosten in der Lkw-Maut? Das verstieß laut OVG gegen EU-Recht. Ein Spediteur klagte auf rund 20.000 Euro – und sein Fall hat bundesweite Signalwirkung.

in den Jahren bis 2020 von Spediteuren erhobene Lkw-Maut auf Autobahnen und Bundesstraßen war teilweise rechtswidrig. Grund: Kosten für die Verkehrspolizei wurden in den Jahren 2016 bis 2020 mit bei der Berechnung angesetzt.

Das verstößt aber nach einem Beschluss des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts gegen EU-Recht. In der Vorinstanz hatte das Verwaltungsgericht Köln einer Klage eines Unternehmers auf Erstattung von rund 20.000 Euro teilweise stattgegeben. Sowohl die Firma als auch der Bund hatten daraufhin Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt. Die hat das OVG jetzt abgelehnt.

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Der Beschluss kann nicht angefochten werden . Die Entscheidung des OVG hat grundsätzliche Bedeutung. Am Verwaltungsgericht Köln sind nach Angaben einer Sprecherin wegen vergleichbarer Streitfälle noch bis zu 150 Verfahren anhängig.