Obi übernimmt die Toom-Markenanteile von der Rewe-Gruppe. Der Zusammenschluss zweier Baumarktriesen erfordert noch behördliche Genehmigungen. Die Marke Toom wird schrittweise eliminiert.

Die Obi -Gruppe und die Rewe-Gruppe haben ein strategisches Wachstumspaket verkündet, das die Struktur des deutschen Baumarktsektors grundlegend verändern wird. Der Mehrheitsgesellschafter von Obi gibt bekannt, dass die Marke Toom, zu der auch das Unternehmen Toom gehört, aus dem Markt verschwinden soll. Dieser wichtige Schritt wurde in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Unternehmen offiziell bestätigt und zeigt die klare Absicht, die Marktposition beider Konzerne nachhaltig zu stärken. Die Umstrukturierung markiert das Ende einer langen Ära für Toom als eigenständige Marke im deutschen Einzelhandel.

Übernahme der Anteile an der Holding

Obi erhält die Anteile an der Holding der Obi-Gruppe durch die Transaktion mit der Rewe-Gruppe. Diese finanzielle Unterstützung wird die Entwicklung des Joint Ventures mit zusätzlichen finanziellen Mitteln begleiten, um die Integration und Expansion erfolgreich voranzutreiben. Zum Kaufpreis der Transaktion haben die beteiligten Parteien keine konkreten Zahlen preisgegeben, was typisch für solche strategischen Partnerschaften im Großhandel ist. Das explizite Ziel dieses Zusammenschlusses besteht darin, die jeweiligen Stärken beider Unternehmen effizient zu bündeln. Ziel ist es, ein leistungsfähiges, innovatives und zukunftsorientiertes Angebot für die Kunden zu schaffen, das den aktuellen Marktanforderungen gerecht wird.

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Zeitplan für die Umstellung der Märkte

Die praktische Umstellung der Toom-Märkte auf das Obi-Format wird voraussichtlich etwa 12 bis 18 Monate in Anspruch nehmen. Dieser Prozess hängt maßgeblich davon ab, wie schnell die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt werden. Ohne diese offizielle Zustimmung können die operativen Veränderungen nicht vollständig umgesetzt werden. Die betroffenen Filialen und Standorte müssen während dieser Übergangsphase sorgfältig auf das neue Markenlogo, die Sortimentsstruktur und die internen Prozesse von Obi vorbereitet werden. Dieser Zeitraum ermöglicht es den Managern, die Integration ohne größere operative Störungen für die Endkunden durchzuführen.

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Führungskräfte und strategische Sichtweise

Miguel Müllenbach, Vorstand der Holding der Obi-Gruppe, betonte in der Bekanntgabe, dass dieser Zusammenschluss eine einmalige Chance für beide Partner darstellt. Er beschrieb den Vorgang so, dass aus zwei großen und bekannten Unternehmen eins wird, wobei sich beide Konzerne optimal ergänzen. Christoph Eltze, Vorstandsmitglied der Rewe-Gruppe, ergänzte diese Perspektive, indem er hervorhob, dass diese Maßnahme die Grundlage für nachhaltiges Wachstum schafft. Beide Vorstandsmitglieder unterstreichen damit die Synergieeffekte, die durch die Kombination von Know-how und Infrastruktur erwartet werden. Ihre Aussagen spiegeln die optimistische Haltung wider, die mit der Fusion verbunden ist.

Eigentümerstruktur und Marktpositionierung

Hinter der Holding der Obi-Gruppe steht eine spezifische Eigentümerstruktur, die für die strategischen Entscheidungen relevant ist. Laut Berichten der Wirtschaftswoche gehört die Rewe-Gruppe zu 74 Prozent an der Holding. Die verbleibenden 26 Prozent gehören dem Bochumer Mercedes-Händler Lueg. Diese Aufteilung zeigt die komplexe ownership-Struktur, die bei der Transaktion berücksichtigt werden musste. Obi und Toom gehören neben Bauhaus, Hornbach und Hagebau zu den größten Baumarktketten in Deutschland. Mit der Übernahme von Toom festigt Obi seine Position als einer der führenden Anbieter in diesem hart umkämpften Segment.