Obsession: Horror-Phänomen mit Mikrobudget erobert die Kinos

Der Horrorfilm Obsession von Regisseur Curry Barker entwickelt sich trotz Mini-Budget zum Kinoerfolg. In den USA bereits gestartet, kommt der Film im Juni 2026 nach Deutschland. Kritiker loben die Inszenierung und die Hauptdarstellerin. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 79 Millionen Dollar hat der Film sein Budget um ein Hundertfaches übertroffen.

In den US-Kinos sorgt der neue Horrorfilm Obsession derzeit für Furore. Das Werk von Regisseur Curry Barker, das mit einem Mikrobudget produziert wurde, entwickelt sich zu einem der größten Kino-Phänomene des Jahres.

Während die Zuschauer in den Vereinigten Staaten bereits in den Genuss des Films kommen, müssen sich deutsche Genre-Fans noch einige Wochen gedulden. Obsession startet hierzulande erst am 12. Juni 2026 in den Kinos. Die ungewöhnliche Werbekampagne, die online für Aufsehen sorgte, trug maßgeblich zum Erfolg bei.

Auf riesigen Plakaten waren vermeintlich normale Liebesbotschaften zu sehen, die jedoch mit der Zeit immer obsessiver und bedrohlicher wurden. Diese Atmosphäre spiegelt sich auch im Film wider und verleiht dem Horror-Genre einen unerwarteten Twist. Die Handlung dreht sich um den Außenseiter Bear, der sich unsterblich in die beliebte Nikki verliebt. Seine Gefühle werden jedoch nicht erwidert.

In seiner Verzweiflung greift Bear zu einem mysteriösen übernatürlichen Spielzeug und äußert seinen sehnlichsten Wunsch. Zunächst scheint sich alles zum Guten zu wenden: Nikki zeigt plötzlich Interesse an ihm. Doch schnell wird klar, dass der Wunsch böse Konsequenzen hat. Aus Liebe wird Obsession und schließlich ein wahr gewordener Albtraum.

Kritiker zeigen sich begeistert von dem Film und heben vor allem die angsteinflößende Performance von Inde Navarrette hervor. Auf Rotten Tomatoes erhält Obsession derzeit eine Bewertung von 94 Prozent. Der Film sei unglaublich meisterhaft inszeniert, zutiefst verstörend, heimtückisch und wahrhaft furchterregend, so eine Rezension. Neben den positiven Kritiken überzeugen auch die Einspielergebnisse.

Nach einem Startwochenende mit 17,2 Millionen US-Dollar übertraf der Film sein Ergebnis in der zweiten Woche sogar. Mittlerweile beläuft sich das weltweite Einspielergebnis auf rund 79 Millionen Dollar. Damit hat Obsession sein Budget mehr als hundertfach wieder eingespielt. Der Erfolg ist umso bemerkenswerter, da der Film ohne großes Franchise oder bekannte Superstars auskommt.

Produziert wurde er von Blumhouse Productions, dem Studio hinter Mega-Franchises wie The Conjuring und Paranormal Activity. Blumhouse ist bekannt für seine Mikrobudget-Modelle, die immer wieder Riesenerfolge feiern. Obsession reiht sich nahtlos in diese Erfolgsgeschichte ein und zeigt, dass auch mit kleinen Budgets große Kinophänomene möglich sind. Die Vorfreude auf den deutschen Kinostart ist entsprechend groß





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