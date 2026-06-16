Obsession wird zum Überraschungserfolg: Regisseur Curry Barker plant Fortsetzung und Serie

Der Horrorfilm 'Obsession' von Curry Barker spielt weltweit über 287 Millionen US-Dollar ein und gilt als erfolgreichster Horrorfilm des Jahres 2026. Der Regisseur verrät Pläne für eine Fortsetzung oder eine Anthologie-Serie sowie einen weiteren Film im selben Universum.

Während der Horrorfilm ' Obsession ' in den USA bereits seit Wochen die Kinosäle füllt und sich zu einem der erfolgreichsten Genre-Beiträge des Jahres 2026 mausert, müssen deutsche Fans noch bis zum 25.

Juni 2026 warten, bevor sie den Streifen auf der großen Leinwand erleben können. Doch schon jetzt gibt es erste Details zur Zukunft der Produktion, die für reichlich Gesprächsstoff sorgen. Der erst 26-jährige Regisseur Curry Barker hat mit seinem Debüt einen wahren Überraschungserfolg gelandet: Weltweit spielte der Film bislang über 287 Millionen US-Dollar ein und gilt damit als der bislang erfolgreichste Horrorfilm des Jahres.

Dieses beeindruckende Ergebnis ist umso bemerkenswerter, da es sich um das erste abendfüllende Werk des jungen Filmemachers handelt, der zuvor vor allem durch Kurzfilme auf YouTube bekannt wurde. Die Handlung von 'Obsession' dreht sich um den jungen Bear, der unsterblich in die schöne Nikki verliebt ist. Diese scheint seine Gefühle jedoch nicht zu erwidern, was Bear in seiner Verzweiflung dazu treibt, einen übernatürlichen Gegenstand namens One Wish Willow zu nutzen.

Er wünscht sich, dass Nikki ihn mehr liebt als jeden anderen auf der Welt. Schnell muss er jedoch feststellen, dass sich sein Wunsch in einen Albtraum verwandelt - die Liebe, die er erzwingt, entpuppt sich als zerstörerische Obsession. Der Erfolg des Films liegt laut Kritikern vor allem im Drehbuch begründet, das klassische Horror-Elemente mit einer emotionalen, tragischen Liebesgeschichte verbindet.

Zudem bleibt das Ende offen: Ein echtes Happy End gibt es nicht, und viele Fragen rund um die Mythologie des One Wish Willow bleiben unbeantwortet. Genau dieser Interpretationsspielraum bietet nach Ansicht von Curry Barker ideale Voraussetzungen für weitere Projekte im 'Obsession'-Universum. In einem aktuellen Interview spricht der Regisseur offen über die Zukunft des Films und verrät: Es gibt Ideen für eine Fortsetzung dieses Films oder sogar für eine Anthologie-Fernsehserie.

Nach dem Horror-Erfolg habe er zwar bereits einige andere Produktionen in der Planung, dennoch könne er sich 'Obsession 2' durchaus vorstellen. Allerdings sollten sich Fans auf Geduld gefasst machen, denn Curry Barker plant nicht in naher Zukunft mit einem zweiten Teil. Er betont: Ich sage nicht, dass es erst in fünf oder sechs Jahren passieren muss. Aber ich glaube, die Leute wären genauso begeistert, wenn es etwas später kommt.

Aktuell konzentriert er sich auf andere Projekte - wobei eines davon ebenfalls im 'Obsession'-Universum angesiedelt ist. In seinem nächsten Film 'Anything but Ghosts' wird demnach erneut der One Wish Willow auftauchen, wie er auf einer Pressekonferenz bestätigte. Damit bleibt die faszinierende Mythologie lebendig, während die Welt gespannt auf die nächsten Schritte des vielversprechenden Regisseurs wartet





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