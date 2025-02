Obst gegen Sex: Bonobos tauschen Geschenke für Paarungsspiele

Dieser Artikel untersucht das interessante Verhalten von Tieren, die Geschenke an ihre Artgenossen überreichen, und beleuchtet die Motivation hinter diesen Gaben, insbesondere im Zusammenhang mit Sexualität. Bonobos werden als Beispiel für diese Praxis verwendet, da sie für ihre ausgeprägte Sexualität und ihre Geschenke-Kultur bekannt sind.

Obst gegen Sex: Bonobos kommen oft mehrmals täglich miteinander in Kontakt. Manchmal gibt es dafür im Austausch etwas zu Essen. Nicht nur Menschen machen einander Geschenke , auch Tiere übergeben ihren Artgenossen gerne schöne und leckere Dinge. Dahinter steckt meist ein ganz bestimmter Zweck. Blumen, Konzerttickets oder Dessous: Neben Weihnachten und Ostern ist der Valentinstag am 14. Februar ein beliebter Anlass, um einander Geschenke zu machen.

Aber Präsente zu übergeben, ist kein ausschließliches Privileg des Menschen. Auch in der Tierwelt ist das Verhalten äußerst beliebt. Vögel, Insekten, Säugetiere und Spinnen sind nur einige Tiergruppen, in der sich Artgenossen kleinere oder größere Geschenke überreichen. Meist geht es bei den guten Gaben direkt oder indirekt um Sex. Männchen wollen sich die Zuneigung ihrer Auserwählten sichern, indem sie ihr Nistmaterial oder Futter überreichen. Manchmal wollen sie sich durch solche Brautgeschenke auch vor dem Gefressenwerden bewahren oder sie opfern sich und ihren Körper während des Liebesaktes ganz selbstlos für eine Mahlzeit des Weibchens – um damit ihre eigenen Gene in die nächste Generation zu übertragen. Als Beispiel dienen uns die Bonobos, eine Art der Schimpansen aus Zentralafrika, die für ihre ausgeprägte Sexualität bekannt sind. Regelmäßig kommt es zu Paarungsspielen, die oft mit der Übergabe von Obst oder anderen Leckereien beginnen. Das Weibchen wählt den Partner aus, aus dem sie etwas zu essen erhält.In manchen Tierarten, wie z.B. bei den Bonobos, sind die Geschenke oft direkt mit dem sexuellen Fortpflanzungsziel verbunden. Die Übergabe von Nahrung kann den Weibchen als Zeichen der Zuneigung und des Bedarfs nach Paarung dienen. Die Weibchen können durch die Nahrungsgabe ihr Genetisches Material an die nächste Generation weitergeben.





