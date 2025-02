Obst oder Gemüse? Das botanische Quiz

Setzen Sie Ihr Wissen über die botanische Klassifizierung von Lebensmitteln auf die Probe! In diesem Quiz werden zehn alltägliche Lebensmittel vorgestellt und Sie müssen entscheiden, ob sie Obst oder Gemüse sind.

Zehn alltägliche Lebensmittel aus dem Supermarkt werden vorgestellt und die Frage gestellt: Handelt es sich dabei um Obst oder Gemüse ? Die botanische Definition ist gefragt. Kennen Sie die richtige Antwort? Zucchini ist ein... Und wie sieht es bei Pilzen aus? Rhabarber gehört zum... Und Tomaten? Und Oliven? Und Äpfel? Und die Wassermelone? Obst oder nicht? Wo positionieren Botanik er die Erdbeere? Die Aubergine ist ein...

Und wie ist es mit der Avocado? Sie haben bestimmt einige Wissenslücken auf diesem Gebiet schließen können. Quizzen Sie sich am besten gleich nochmal oder probieren Sie das nächste Quiz. Das war in Ordnung. Bei diesem Quiz liegen Sie mit Ihren Antworten im Mittelfeld. Versuchen Sie es gleich nochmal oder stellen Sie Ihr Wissen im nächsten Quiz auf die Probe! Super, fast alles richtig. Das war schon richtig gut. Die meisten Fragen haben Sie richtig beantwortet. Schaffen Sie dieses Ergebnis noch einmal? Testen Sie sich im nächsten Quiz! Kompliment! Großartig, Ihnen macht so schnell niemand etwas vor. Sie haben alle Fragen richtig beantwortet! Schaffen Sie dieses Ergebnis auch beim nächsten Quiz





