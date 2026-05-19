Obst- und Pflanzensorten helfen Muskelaufbau und Zellgesundheit zu unterstützen

Studien zeigen, dass bestimmte Obst- und Pflanzensorten helfen können, Muskeln leistungsfähig zu halten, sich nach Belastung schneller zu erholen und vor Schäden zu schützen. Rote Bete, die Betalaine enthält, verbessert den Sauerstofftransport in die Muskeln, was die Effizienz der Mitochondrien fördert. Auch Magnesium, B-Vitamine, Phosphor und Mangan unterstützen Muskelaufbau und Zellgesundheit. Allerdings hemmt Alkohol den Muskelaufbau, weshalb frische Trauben oder alkoholfreie Alternativen besser sind.

Studien zeigen, dass bestimmte Obst- und Pflanzensorten helfen können, Muskeln leistungsfähig zu halten, sich nach Belastung schneller zu erholen und vor Schäden zu schützen. Rote Bete, die Betalaine enthält, verbessert den Sauerstofftransport in die Muskeln, was die Effizienz der Mitochondrien fördert.

Auch Magnesium, B-Vitamine, Phosphor und Mangan unterstützen Muskelaufbau und Zellgesundheit. Allerdings hemmt Alkohol den Muskelaufbau, weshalb frische Trauben oder alkoholfreie Alternativen besser sind





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