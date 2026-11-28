Erst zwei Strafrunden und bittere Tränen von Janina Hettich-Walz, dann doch noch der gemeinsame Jubel in der Biathlon-Staffel. Beim ersten Weltcup der Saison gibt es gleich mehrere Podestplätze. Dabei sieht es zwischendurch gar nicht gut aus.

Erst zwei Strafrunden und bittere Tränen von Janina Hettich-Walz, dann doch noch der gemeinsame Jubel in der Biathlon -Staffel. Beim ersten Weltcup der Saison gibt es gleich mehrere Podestplätze.

Dabei sieht es zwischendurch gar nicht gut aus. Marlene Fichtner und Justus Strelow feierten strahlend ihren zweiten Platz in der Single-Mixed-Staffel - Janina Hettich-Walz war dagegen untröstlich. Zwar schaffte sie es mit der deutschen Mixed-Staffel beim Weltcup in Kontiolahti ebenfalls aufs Podium, doch nach zwei Strafrunden der erfahrenen Biathletin verpasste das DSV-Quartett als Dritter den möglichen Sieg, dem ersten nach knapp zehn Jahren.

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"Das tut mir extrem leid. Ich kann mir das gerade nicht erklären. Ich weiß nur, dass ich im Stehendanschlag dastand und total gezittert habe", sagte die 30-Jährige mit Tränen in den Augen in der ARD. Schon im Einzel am Freitag hatte Hettich-Walz als 48. bitter enttäuscht.