Ochsenknechts: Wilson Gonzalez Verlobt, Verlobter bleibt geheim

Im Finale der fünften Staffel von "Diese Ochsenknechts" verkünden Wilson Gonzalez Ochsenknecht und seine Verlobte, dass sie sich verlobt haben. Die Szene spielt während eines gemeinsamen Familienurlaubs in Kapstadt, direkt am Meer.

Liebes-Knaller bei den Ochsenknechts . Im Finale der fünften Staffel von "Diese Ochsenknechts " verrät Wilson Gonzalez Ochsenknecht (36): Der Schauspieler und Musiker ist verlobt. Und: Nicht Wilson ging vor seiner Freundin auf die Knie.

Sondern sie fragte ihn. Die Szene spielt in Kapstadt, direkt am Strand während des gemeinsamen Familienurlaubs. Wilson sitzt dort mit Mama Natascha (61), Oma Bärbel (85), Bruder Jimi Blue (34), Schwester Cheyenne (25) und Schwager Nino (31) am Meer. Dann wird Wilson plötzlich ernst und spricht darüber, dass nach so einem Urlaub alle erst einmal wieder getrennte Wege gehen.

Gleichzeitig macht er deutlich, dass ein Abschluss manchmal auch der Beginn von etwas Neuem sein kann. Seit 2022 begleitet die Sky/WOW-Serie "Diese Ochsenknechts" den Alltag der Promi-Familie: Cheyenne Savannah Ochsenknecht (25), Nino Sifkovitz (31), Natascha Ochsenknecht (61), Wilson Gonzalez (36) Ochsenknecht, Bärbel Wierichs (85) und Jimi Blue Ochsenknecht (34)und seine Freundin verkünden: "Und somit wollten wir es jetzt offiziell announcen: Wir haben uns verlobt.

". Das Gesicht von Wilsons Verlobter ist in der Szene nicht zu sehen, ihr Name ist öffentlich nicht bekannt. Genau so will es. Seit 2023 sollen die beiden ein Paar sein, im Juli 2024 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt.

Der älteste Sohn von Uwe Ochsenknecht (70) schützt seine kleine Familie bewusst vor der Öffentlichkeit. Wilson erzählt die Geschichte hinter der Verlobung: "Im Dezember habe ich meine Freundin überrascht, aufs Radiohead-Konzert zu gehen. Sie ist ein riesengroßer Radiohead-Fan, hat sie noch nie live gesehen, hatte dann auch Tränen in den Augen und dann meinte sie zu mir so, ob ich sie heiraten will.

". Danach stellte sie ihm die entscheidende Frage. Schwester Cheyenne nimmt ihren Bruder liebevoll auf die Schippe und macht klar, dass es offenbar gut war, dass seine Partnerin selbst die Initiative ergriffen hat. Sie sagt: "Wilson hat mal wieder nicht den Arsch aus der Hose bekommen und deswegen hat sie es gemacht, weil wir Frauen independent sind und das auch können.

Finde ich gut.

". Bruder Jimi Blue sieht die Verlobung als logischen nächsten Schritt. Die beiden seien verliebt, hätten ein gemeinsames Kind, jetzt folge eben die Hochzeit. Wann geheiratet wird, ist noch nicht bekannt





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