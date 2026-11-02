Oddo BHF stuft Ryanair auf Underperform ab

Oddo BHF senkt das Kursziel für Ryanair auf 25 Euro und stuft die Aktien ab. Analystin Emira Sagaama nennt schlechte Kerosinabsicherungen als Grund für die Änderung.

Die Frankfurter Investmentbank Oddo BHF hat ihre Bewertung des irischen Billigfliegers Ryanair deutlich verschärft. Das Analystenteam unter der Leitung von Emira Sagaama hat das Kursziel für die Aktie von 27 Euro auf 25 Euro reduziert und die Empfehlung von Neutral auf Underperform geändert. Diese Anpassung der Finanzprognosen ist das Ergebnis einer detaillierten Analyse der aktuellen Marktbedingungen in der europäischen Airline-Branche. Die Entscheidung spiegelt die wachsenden Sorgen wider, dass steigende Energiekosten die Rentabilität der Fluggesellschaften erheblich beeinträchtigen könnten. Die Veröffentlichung dieser Analyse erfolgte am 27. Oktober 2026 um 18:42 MESZ, wobei die Erstweitergabe am 28. Oktober 2026 um 07:10 MESZ stattfand.

Schlechte Absicherung der Treibstoffkosten

Der Hauptgrund für die negative Neubewertung liegt in der unvorteilhaften Absicherung der Treibstoffkosten von Ryanair für das Geschäftsjahr 2028. Emira Sagaama stellte fest, dass die Iren im Vergleich zu anderen Mitbewerbern in der Branche schlechtere Absicherungspositionen eingingen. Dies bedeutet, dass das Unternehmen einem höheren Risiko ausgesetzt ist, wenn die Preise für Kerosin weiter ansteigen oder auf einem hohen Niveau bleiben. Im Gegensatz zu Konkurrenten, die ihre Kosten über Derivate besser abgesichert haben, muss Ryanair zukünftige Preisschwankungen zu ungünstigeren Konditionen einkalkulieren. Diese strukturelle Benachteiligung führt dazu, dass die Profitmargen des Unternehmens unter Druck geraten werden. Die Analystin hebt hervor, dass dies ein entscheidender Faktor ist, der die Investitionsattraktivität der Aktie mindert.

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Wachsende Kapitaldisziplin im Sektor

Neben den unternehmensspezifischen Risiken sieht Oddo BHF auch eine Veränderung der allgemeinen Marktstrategien im Luftfahrtsektor. Die Analystin prognostiziert, dass die aktuellen hohen Kerosinpreise zu einer zunehmend strengen Kapitaldisziplin führen werden. Fluggesellschaften stehen unter enormem finanziellen Druck, ihre Ausgaben genau zu kontrollieren und ihre Kapazitäten effizienter zu nutzen. Dieser Trend zwingt die Branche, ihre Investitionsentscheidungen neu zu justieren und weniger risikobehaftete Strategien zu verfolgen. Die hohen Energiekosten wirken somit als Katalysator für eine konsolidiertere und vorsichtigeren Geschäftspolitik innerhalb der Airline-Industrie. Unternehmen, die nicht in der Lage sind, diese Kosten effizient an die Endverbraucher weiterzugeben, werden Marktanteile verlieren.

Hintergrund der Energiekrise und Marktreaktionen

Die Verschärfung der Lage in der Luftfahrt findet vor dem Hintergrund einer tiefgreifenden Krise auf den globalen Energiemärkten statt. Eine historische Öl-Krise hat die Märkte erschüttert, verursacht durch zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten. Besonders betroffen sind dabei nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel, die knapp und teuer bleiben. Auch wenn die Kämpfe in der Region enden sollten, wird der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur Jahre dauern. Diese anhaltende Knappheit treibt die Kosten für alle energieintensiven Branchen, einschließlich der Fluggesellschaften, kontinuierlich in die Höhe. Anleger reagieren darauf mit einer Neugewichtung ihrer Portfolios weg von reinen Produzenten hin zu Infrastrukturunternehmen.

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Auswirkungen auf Anleger und Marktprognosen

Die Herabstufung von Ryanair hat direkte Konsequenzen für Investoren und die Bewertung des gesamten Sektors. Oddo BHF rät dazu, die Risiken im Zusammenhang mit den Treibstoffkosten sorgfältig zu abwägen, bevor weitere Aktienpositionen eingegangen werden. Die Analystin schlägt vor, stattdessen auf Unternehmen zu setzen, die von der zweiten Welle des Öl-Booms profitieren. Dazu gehören Firmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen. Diese Unternehmen verdienen am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur und sind weniger direkt von den operativen Kosten der Fluggesellschaften betroffen. Die ISIN IE00BYTBXV33 steht im Mittelpunkt dieser aktuellen Bewertung.

Nächste Schritte und regulatorische Rahmenbedingungen

Die Veröffentlichung der Studie unterliegt strengen regulatorischen Standards im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG und Art. 20 VO (EU) 596/2014. Interessierte Anleger haben die Möglichkeit, weitere Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im genannten Analysten-Haus einsehen. Der Bericht ist Teil eines größeren Special Reports, der fünf Aktien identifiziert, die von der aktuellen Krise profitieren könnten. Analysten betonen, dass es sinnvoll ist, nicht den bereits stark gelaufenen Produzenten wie ExxonMobil, Chevron oder Shell zu folgen. Stattdessen liegt das größere Potenzial bei den Dienstleistern, die den Infrastrukturausbau unterstützen. Diese strategische Neuausrichtung wird in den kommenden Monaten die Marktdynamik weiter beeinflussen und die Bewertung von Luftfahrtaktien nachhaltig prägen.