Ein Überblick zu den aktuellen Verkehrsstörungen der ODEG und S-Bahn, Protesten auf dem Campus Griebnitzsee sowie weiteren politischen und kulturellen Entwicklungen in Berlin und Brandenburg.

Im Dezember 2024 erleben Reisende in der Region Berlin- Brandenburg und nach Polen umfangreiche Änderungen im Schienenverkehr. Die Ostdeutsche Eisenbahn Gesellschaft ( ODEG) nimmt mit dem Fahrplanwechsel mittwochs Mitte Dezember etliche Abfahrtszeiten an ihren Stationen vor. Zusätzlich melden die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die S-Bahn Berlin erhebliche Störungen durch Bauarbeiten und Vandalismus, die den morgendlichen Berufsverkehr auf den Linien S8 und S85 sowie der Ringbahn beeinträchtigen.

Verkehrsumstellungen und Bahninfrastruktur

Die ODEG kündigt eine Erhöhung der Fahrten auf der Regionalbahnlinie RB93 zwischen Cottbus und Legnica an. Dies bietet Reisenden ab Berlin aus häufiger Connections nach Polen. Die Umstellungen betreffen vor allem die Anschlüsse, die im Dezember in Kraft treten und von Bahnkunden wahrgenommen werden müssen. Parallel dazu müssen sich Nutzer der S-Bahn auf Verspätungen einstellen. Die BVG begründet die Störungen an der Ringbahn mit notwendigen Weichenreparaturen. Auf den Linien S8 und S85 führte Vandalismus zu Unterbrechungen des normalen Betriebsrhythmus.

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Des Weiteren warnen die Eisenbahner vor Schäden an drei Brücken im Berliner Osten. Die Bauarbeiten am geplanten Neubau dieser Infrastrukturelemente werden die Ringbahn für einen längeren Zeitraum komplett unterbrechen. Betroffene Pendler müssen mit erheblichen Umleitungen rechnen, während die Arbeiten an der Brückenkonstruktion fortschreiten. Die genauen zeitlichen Abläufe der Sperrungen sind für die Fahrplangestaltung der nächsten Monate prägend.

Campus Griebnitzsee und Hochschulpolitik

Auf dem Campus Griebnitzsee der Universität Potsdam hat eine Gruppe der Generation Z Zelte im Foyer eines Hörsaalgebäudes aufgebaut und das Gebäude besetzt. Die Uni Potsdam duldet diesen Protest vorerst, stellt jedoch eine klare Bedingung für die Fortführung der Aktion. Die Besetzung stellt einen der aktuellen Schwerpunkte im Hochschulalltag dar, da sie die Kommunikation zwischen Studierenden und Verwaltung prägt. Die Universität reagiert auf diese Form des Protests mit einer abwartenden Haltung.

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Gleichzeitig verzeichnen die Hochschulen in Brandenburg wieder einen Anstieg der Studiendaten. Besonders die Brandenburgische Technische Universität (BTU) in Cottbus-Senftenberg meldet deutliche Zuwächse. In diesem Rahmen startet ein neuer, spezieller Studiengang, der fünf junge Menschen ihren beruflichen Einstieg ermöglicht. Die steigenden Zahlen stehen im Kontrast zu landesweiten Diskussionen über die Finanzierung und Struktur der Bildungseinrichtungen. Die BTU profitiert hierbei von spezifischen Nachwuchsförderprogrammen.

Sicherheit, Justiz und Kulturelle Ereignisse

Die Berliner Polizei hat einen erneuten Großeinsatz geplant, der Konferenzen mit Staatsgästen der höchsten Gefährdungsstufe und ein Wirtschaftsforum umfasst. Die Gewerkschaft der Polizei fordert aufgrund dieser Lage eine bessere Abstimmung der Einsatzkräfte. In einem weiteren sicherheitsrelevanten Vorfall sicherte der Zoll am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) 40 Kilogramm Cannabis aus dem Gepäck einer reisenden Person ein. Dies ist der zweite solche Fall in der jüngeren Vergangenheit an diesem Standort, der die Aufmerksamkeit der Zollbehörden auf sich zieht.

Im rechtlichen Bereich widmet sich die Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" dem Mordfall des Hörfunkabhörers Alexander Luchterhandt, der 2005 spurlos verschwand. Ein Fahnder stellt den mutmaßlichen Mordfall in der Sendung vor, da aus seiner Wohnung Geld fehlte. Kulturell bietet das Festival in Berlin-Kreuzberg Raum für den Austausch über Trauer und Sterben. Diese Veranstaltung zielt darauf ab, tabuisierte Themen durch kreative Formen des Erinnerns aufzubrechen. Zudem öffnet im Humboldtforum der Ort der Wärme wieder seine Türen.

Wirtschaft, Sport und Gesellschaftliche Lage

Die Finanzlage der Kommunen in Brandenburg bleibt angespannt. Der Städte- und Gemeindebund trifft sich zu seiner Mitgliederversammlung, wobei der Bürgermeister der Stadt Bernau vor drohenden Einschnitten warnt, falls keine zusätzliche Unterstützung seitens des Landes erfolgt. Die Koalition im Landtag hat eine Vereinbarung getroffen, die möglicherweise neue Ausgaben für die Gemeinden nach sich zieht, was auf Widerstand stößt. Diese finanzielle Spannung beeinflusst die lokale Infrastrukturplanung maßgeblich.

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Im Sportbereich setzen sich die Berliner Eisbären souverän im Achtelfinale des Eishockey-Europokals gegen KooKoo durch. Damit befinden sie sich unter den letzten acht Teams, neben den Kölner Haien und den Adler Mannheim. Parallel dazu tragen die BR Volleys und die Netzhoppers am 16. Januar ihre Heimspiele gemeinsam in der Max-Schmeling-Halle aus. Die Gegner beider Teams sind von namhafter internationaler Bedeutung, was das sportliche Interesse an den Veranstaltungen steigert.

Des Weiteren öffnen nach jahrelanger Sanierung erste Teile des Pergamonmuseums. Besucher können sich ab Sommer 2027 auf Tickets und Eintrittspreise für den Wiedereinstieg einrichten. Auch das Literaturhaus in der Fasanenstraße empfängt nach langer Schließzeit wieder Gäste. Die Umgestaltung des früheren Cafés Kranzler am Kurfürstendamm hin zu einer Pizzeria zeigt die sich wandelnde Nutzstruktur im Berliner Einzelhandel. Diese Entwicklungen spiegeln die ständige Anpassung des urbanen Raums an neue gesellschaftliche Bedürfnisse wider.