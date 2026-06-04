Die ersten fünf NFL-Saisons von Odell Beckham Jr. verbrachte er bereits in New York. Nach dem Trade zur Cleveland Browns brach seine Karriere jedoch plötzlich auf. Doch der Weltrichter kehrt nun zurück zu den New York Giants. Sein Comeback war begleitet von viel Dankbarkeit und uneheqende Aufgaben.

Odell Beckham Jr. kehrt nach sieben Jahren zu den New York Giants zurück und spricht offen über unvollendete Aufgaben, Dankbarkeit und seine letzte Chance in der NFL .

Vor allem äußerte sich Beckham erstmals öffentlich zu seiner Rückkehr beim OTA der Giants. Er sagte: "Diese Franchise hat mir alles gegeben. So viele unvergessliche Erinnerungen. Mein Leben war hier.

Ich dachte nie, dass ich je woanders spielen würde.

" Beckham verbrachte seine ersten fünf NFL-Saisons in New York, bevor ihn die Giants im Frühjahr 2019 in einem Blockbuster-Trade zu den Cleveland Browns schickten. Seine Karriere stand danach auf Eis. In den letzten vier Jahren bestritt er insgesamt nur 23 Partien, eine Bilanz, die Fragen über seinen körperlichen Zustand aufwirft. Doch er gibt sich kämpferisch: "Gott hat mir noch eine Chance gegeben, zu spielen.

Ich sage nicht, dass das mein letztes Jahr ist, und ich verspreche auch keine fünf weitere.





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