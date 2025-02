Odermatt auf Goldkurs im Riesenslalom, Haugan führt bei der Ski-WM

Marco Odermatt liegt nach dem ersten Durchgang des Riesenslaloms bei der Alpinen Ski-WM 2025 in Saalbach in Schlagweite des Goldmedaillengewinns. Der Schweizer muss aber in Lauf zwei auf den führenden Norweger Timon Haugan aufholen.

Marco Odermatt steht bei der Alpinen Ski -WM 2025 in Saalbach im Riesenslalom nach dem ersten Durchgang in aussichtsreicher Position für Gold, liegt aber nicht an der Spitze. Der Schweizer muss im zweiten Durchgang 0,24 Sekunden auf den führenden Norweger Timon Haugan (1:21,10 Minuten) und seinen Landsmann Loïc Meillard (+ 0,02 Sekunden) aufholen, um seinen WM-Titel im Riesenslalom erfolgreich zu verteidigen.

Die drei deutschen Starter zeigten eine starke Leistung: Fabian Gratz (+ 1,91) überzeugte als 18. und strebt nach seiner besten Riesenslalomplatzierung (bisher Rang 19 im Weltcup) an. Anton Grammel (22./+ 2,47 Sekunden) und Jonas Stockinger (23./+ 2,85) schafften es ebenfalls in die Top 30. 'Ich wollte einen soliden, einfachen Lauf machen. Das habe ich ganz gut geschafft. Vom Speed her hat es gepasst, mit der Platzierung bin ich zufrieden', sagte Gratz. Haugan gelang mit der relativ hohen Startnummer elf im Schneegestöber auf der Rennstrecke 'Schneekristall' am Zwölferkogel vor allem im mittleren Abschnitt ein starker Lauf. Odermatt verlor dagegen im unteren Teil der Strecke wertvolle Zehntel. 'Es ist eine schwierige Strecke. Es ist nicht so steil, wir müssen den ganzen Berg arbeiten. Ich habe es gut gemacht', sagte Haugan im 'ZDF'. Den zweiten Durchgang wolle er mit 'viel Gas und Bewegung' angehen.Hinter dem Schweizer Riesentorlaufdominator hoffen auch Sölden- und Schladming-Sieger Alexander Steen Olsen (4./+ 0,45) sowie der mit Startnummer 22 noch nach vorne gepreschte österreichische Lokalmatador Raphael Haaser (5./+ 0,62) auf eine Medaille. Die mit 0,63 Sekunden Rückstand zeitgleich auf Platz sechs liegenden Luca De Aliprandini (Italien) und Beaver-Creek-Sieger Thomas Tumler (Schweiz) rechnen sich ebenfalls Chancen auf Edelmetall aus. Marco Schwarz (Österreich/+ 0,87), Henrik Kristoffersen (Norwegen/+ 0,88) und Thibaut Favrot (Frankreich/+ 0,99) liegen ebenfalls innerhalb einer Sekunde in den Top Ten. Pech hatte derweil der Österreicher Stefan Brennsteiner, dessen Skibindung im oberen Teil aufging. 'Vielleicht war ich ein bisschen unsauber', sagte er beiParadiesvogel Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien) kam nicht optimal nach unten und muss im zweiten Lauf viel aufholen (19./+ 1,94). Odermatt, der in Saalbach bereits mit Gold im Super-G glänzte, hofft auf seinen insgesamt vierten WM-Triumph. In dieser Saison gewann er die Riesenslalom-Weltcups in Val d'Isère, Alta Badia und Adelboden. Der 27-Jährige führt sowohl den Gesamtweltcup als auch die Disziplinwertung an. Der bislang letzte deutsche Weltmeistertitel liegt derweil bereits 40 Jahre zurück. 1985 gewann Markus Wasmeier in Bormio WM-Gold. Eine WM-Medaille hat es in dieser Disziplin für deutsche Männer seitdem ebenfalls nicht mehr gegeben - und ist auch nicht in Aussicht





Eurosport_DE / 🏆 89. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Ski-WM Riesenslalom Marco Odermatt Timon Haugan Saalbach Fabian Gratz DSV

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Alpine Ski-Weltmeisterschaften: Ski-Star Odermatt geschlagen: von Allmen vor Abfahrts-GoldSaalbach-Hinterglemm - Ski-Dominator Marco Odermatt hat Gold in der WM-Abfahrt von Saalbach-Hinterglemm verpasst. Zwei Tage nach seiner famosen

Weiterlesen »

Alpine Ski-Weltmeisterschaften: Ski-Star Odermatt geschlagen: von Allmen holt Abfahrts-GoldSaalbach-Hinterglemm - Ski-Dominator Marco Odermatt hat Gold in der WM-Abfahrt von Saalbach-Hinterglemm verpasst. Zwei Tage nach seiner famosen

Weiterlesen »

Stars der Alpinen Ski-WM: Vonn träumt - Odermatt drohtHeute beginnt die Alpine Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm. Dort stehen nicht nur die Favoriten im Rampenlicht, sondern auch zwei Rückkehrer.

Weiterlesen »

Ski-Abfahrt in Wengen: Wie ein 23-jähriger Zimmermann den Superstar Odermatt vor sich hertreibtMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Odermatt geschlagen: Kanadischer Ski-Coup auf der StreifSki-Star Marco Odermatt muss weiter auf den ersten Abfahrtssieg in Kitzbühel warten. James Crawford sorgt vor mehr als 40.000 Fans und vielen Promis für die große Show. Schlimme Stürze bleiben aus.

Weiterlesen »

Odermatt ist Favorit im Riesenslalom bei der Ski-WMMarco Odermatt ist der klare Favorit für den Riesenslalom bei der alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm. Der Schweizer Superstar will seinen zweiten Titel bei dieser Weltmeisterschaft holen und nach Gold im Super-G weiter glänzen.

Weiterlesen »