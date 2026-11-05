Odyssey-Kreuzfahrt: Kreditgeber übernimmt Schiff wegen Zahlungsunfähigkeit

Das Kreuzfahrtschiff Odyssey wird nach Singapur überführt, nachdem Villa Vie Residences die finanziellen Mittel verlore ging. Ein Kreditgeber hat die Kontrolle übernommen, während Passagiere zurückgelassen wurden.

Die geplante endlose Weltreise als Mietshaus auf dem Meer endete für rund 200 Passagiere der Odyssey abrupt. Ende Oktober mussten sie das Kreuzfahrtschiff im kambodschanischen Hafen Sihanoukville überraschend verlassen. Der offizielle Grund für den Abbruch war die Unfähigkeit, die hohen Spritkosten zu decken. Seitdem liegt das Schiff ohne Gäste im Hafen.

Schiff wird nach Singapur überführt

Das Odyssey verlässt den Hafen ausschließlich mit Besatzungsmitgliedern an Bord. Knapp 100 der überwiegend US-amerikanischen Passagiere blieben vor Ort in Sihanoukville. Andere Reisende sind laut Angaben der kambodschanischen Tourismusbehörde bereits abgereist. Das automatische Schiffsidentifikationssystem (AIS) zeigt, dass sich das Schiff aktuell im Golf von Thailand befindet. Es legt eine Geschwindigkeit von 7,5 Knoten zurück und steuert auf den Hafen von Singapur zu. Dort ist die Ankunft für den 7. November um 13 Uhr geplant.

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Kreditgeber übernimmt Kontrolle

Ein Kreditgeber hat nun die Kontrolle über das Schiff übernommen, wie CBS News berichtet. Es könnte nach Singapur gebracht und dort möglicherweise versteigert werden. Eine konkrete Versteigerung ist jedoch noch nicht angesetzt. Die genauen Gründe für die plötzliche Abfahrt bleiben teilweise rätselhaft. Unklar ist, ob sich der Betreiber Villa Vie Residences die Liegegebühren nicht mehr leisten konnte. In Sihanoukville fallen für ein Kreuzfahrtschiff dieser Größe täglich rund 1500 Euro an Kosten an.

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Finanzielle Probleme vor Ankündigung

Der Gründer von Villa Vie, Mikael Petterson, hatte bereits gegenüber Business Insider erklärt, dass langsameres Fahren und längere Hafenaufenthalte die Kosten nicht hätten ausgleichen können. Die Preise pro Kabine beliefen sich auf durchschnittlich 1800 Dollar bis zu 8000 Dollar. Medienberichte deuten darauf hin, dass das Schiff bereits mindestens drei Monate vor seiner Ankunft in Kambodscha in finanziellen Schwierigkeiten steckte. Das Unternehmen versuchte demnach, weitere Geldbeiträge von den Passagieren zu erhalten. BILD-Anfragen an die Hafenbehörde, Villa Vie Residences und das kambodschanische Verkehrsministerium blieben bislang unbeantwortet.

Zukünftige Pläne des Unternehmens

Die Kreuzfahrt im Wert von 160 Millionen Euro begann im Oktober 2024 in Belfast. Eine zweite Kreuzfahrt und der Kauf eines weiteren Schiffes nach demselben Konzept waren bereits geplant. Die Passagiere hatten sich den Ruhestand als endlose Weltreise vorgestellt. Dieses Bild zersplitterte jedoch, als das Schiff in Sihanoukville strandete. Die Rechte der Passagiere nach einem solchen Kreuzfahrt-Abbruch sind derzeit noch nicht abschließend geklärt. Das Unternehmen muss nun neu justieren, da die finanzielle Basis brüchig geworden ist.