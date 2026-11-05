Odyssey Kreuzfahrtschiff: Krise wegen Spritkosten in Kambodscha gelöst

Die Odyssey verließ Kambodscha nach Ausstieg von Passagieren aufgrund hoher Spritpreise. Das Schiff ist nun ohne Gäste unterwegs. Details zur Lage und Zukunft.

Mit dem Traum von einem mobilen Zuhause auf den Weltmeeren standen etwa 200 Reisende vor einer unerwarteten Hürde. Die Kreuzfahrtgesellschaft Villa Vie Residences musste Ende Oktober den Betrieb der Odyssey in Sihanoukville einstellen. Der unmittelbare Auslöser waren explodierende Treibstoffkosten, die das Geschäftsmodell vorübergehend unrentabel machten.

Sofortige Evakuierung in Sihanoukville

Die Gäste des Schiffes hatten den Hafen überraschend am Ende des Oktobers zu verlassen. Etwa 100 Passagiere, die überwiegend aus den USA stammen, blieben vorerst im kambodschanischen Sihanoukville zurück. Die kambodschanische Tourismusbehörde bestätigte, dass andere Touristen die Region bereits verlassen hatten. Der Grund für die plötzliche Anordnung lag in der finanziellen Drucksituation des Betreibers.

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Steigende Betriebskosten als Hauptursache

Mikael Petterson, der Gründer von Villa Vie Residences, erklärte gegenüber dem Business Insider, dass die Spritkosten pro Kabine von durchschnittlich 1800 Dollar auf bis zu 8000 Dollar angestiegen waren. Dies entspricht einem Anstieg von rund 1600 Euro auf fast 7100 Euro. Versuche, die Kosten durch langsamere Fahrweise und längere Liegezeiten zu senken, scheiterten.

Neue Route nach Singapur ohne Fahrgäste

Aktuell navigiert das Schiff wieder, jedoch ausschließlich mit der Besatzung an Bord. Daten des automatischen Schiffsidentifikationssystems (AIS) zeigen die Odyssey im Golf von Thailand. Sie legt mit 7,5 Knoten auf Kurs Richtung Hafen von Singapur zurück. Die Ankunft ist für den 7. November um 13 Uhr prognostiziert.

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Glaubenserhalt und neue Eigentümer

Offen ist die Frage nach der Schuld an der Eskalation. Tägliche Hafengebühren von rund 1500 Euro belasteten das Budget stark. Anfragen an die Hafenbehörde und das Verkehrsministerium blieben unbeantwortet. Nach Berichten der CBS News hat jetzt ein Kreditgeber die Kontrolle über das Schiff übernommen. Eine Versteigerung in Singapur wird diskutiert, ist aber noch nicht terminiert.

Langfristige Planung trotz aktueller Krise

Die Odyssey startete ihre erste Fahrt im Oktober 2024 in Belfast. Pläne für eine zweite Kreuzfahrt und den Kauf eines weiteren Schiffes nach demselben Konzept waren bereits vorhanden. Medienberichte deuten darauf hin, dass das Unternehmen seit mindestens drei Monaten vor der Ankunft in Kambodscha in Schwierigkeiten steckte.