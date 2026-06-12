OeNB: Krieg im Nahen Osten treibt Inflation und belastet Konjunktur

Die Oesterreichische Nationalbank senkt ihre BIP-Prognose für 2026 auf 0,6% und erwartet eine Inflation von 3,2% aufgrund des Nahost-Krieges. Budgetdefizit bleibt bei fast 4% des BIP.

Rund 100 Tage nach dem Beginn des Krieges im Nahen und Mittleren Osten sind die Energiepreise weiterhin deutlich erhöht, die Unsicherheit über die geopolitische Entwicklung bleibt ungebrochen hoch und es zeigen sich zunehmend Beeinträchtigungen der internationalen Lieferketten.

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) erwartet daher für 2026 ein gedämpftes Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von lediglich 0,6 Prozent. In den Jahren 2027 und 2028 soll sich das Wachstum laut Prognose auf 1,1 Prozent beziehungsweise 1,2 Prozent beschleunigen. Die Inflation für das Gesamtjahr 2026 wird mit 3,2 Prozent prognostiziert, bis 2028 wird jedoch ein Rückgang der Jahresinflationsrate auf 2,1 Prozent erwartet.

Die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen dämpfen zwar das Budgetdefizit, gleichzeitig wirken das makroökonomische Umfeld, steigende Zinszahlungen und höhere Ausgaben aufgrund der demografischen Entwicklung diesen Bemühungen entgegen. Das erwartete Budgetdefizit verbessert sich daher nur auf 3,8 Prozent des BIP bis Ende 2028, was deutlich über den Maastricht-Kriterien liegt. Gouverneur Martin Kocher betont: Der Krieg im Nahen und Mittleren Osten belastet die wirtschaftliche Entwicklung in Österreich. Gestiegene Energie- und Rohstoffpreise schwächen die Kaufkraft der Haushalte und wirken dämpfend auf die heimische Wirtschaft.

Gleichzeitig sorgt die hohe geopolitische Unsicherheit für Zurückhaltung bei Investitionen. Dass die österreichische Wirtschaft 2026 dennoch moderat wachsen wird, ist vor allem auf den robusten Start ins Jahr zurückzuführen. Der österreichische Arbeitsmarkt dürfte die Konjunkturdelle 2026 hingegen überstehen: Die OeNB erwartet eine Arbeitslosenquote laut AMS von 7,4 Prozent - unverändert gegenüber dem Vorjahr. Die HVPI-Inflation wird 2026 infolge des Energiepreisschocks auf 3,2 Prozent prognostiziert, bevor sie 2027 auf 2,4 Prozent und 2028 auf 2,1 Prozent absinkt.

Indirekte Effekte und mögliche Zweitrundeneffekte verhindern trotz der Annahme rasch sinkender Energiepreise einen stärkeren Rückgang bei der Inflationsentwicklung im Prognosezeitraum. So beschleunigt sich die Teuerung bei Nahrungsmitteln und nichtenergetischen Industriegütern in den kommenden Quartalen weiter und bleibt bis 2028 erhöht. Im Dienstleistungssektor wird, ausgehend vom aktuell hohen Niveau, infolge des nachlassenden Lohnwachstums ein moderater Rückgang der Inflation erwartet.

Gegenüber der OeNB-Prognose vom März 2026 wurde die HVPI-Inflation für 2026 deutlich um 0,5 Prozentpunkte sowie für 2027 und 2028 um jeweils 0,1 Prozentpunkte angehoben. Mit zunehmender Dauer des Krieges im Nahen und Mittleren Osten werden die Auswirkungen auf die Preisentwicklung immer deutlicher. Höhere Energiepreise wirken nicht nur direkt auf die Inflation, sondern bergen auch die Gefahr von Zweitrundeneffekten.

Gleichzeitig erwarten wir aus heutiger Sicht nicht, dass die Inflation auf ähnlich hohe Werte wie in den Jahren 2022 und 2023 ansteigen wird. Entscheidend wird sein, dass sich der aktuelle Preisschock nicht dauerhaft in den Inflationserwartungen und damit in der allgemeinen Preisentwicklung verfestigt. Die gestern beschlossene Erhöhung der Leitzinsen trägt zur Stabilisierung bei. Die Europäische Zentralbank wird weiterhin entschlossen handeln, um das Euroraum-Ziel von 2 Prozent in der mittleren Frist sicherzustellen.

Im Budget für die nächsten zwei Jahre wurden Schritte gesetzt, um das Defizit zu reduzieren. Demgegenüber stehen jedoch erhöhte Zinsausgaben, höhere Beiträge zum EU-Budget sowie auch höhere Ausgaben aufgrund der demografischen Entwicklung. Daher wird sich das Budgetdefizit 2026 nur minimal verbessern und bis 2028 weiterhin bei fast 4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegen. Die Prognose zeigt, dass die nunmehr auf Bundesebene beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen allein nicht ausreichen werden.

Es braucht strukturelle Reformen - insbesondere in jenen Bereichen, in denen die Ausgaben besonders dynamisch steigen. Das Netto-Konsolidierungsvolumen 2026 beträgt ca. 0,6 Prozent des BIP. Dieses umfasst Maßnahmen wie Kürzungen der Umweltförderungen sowie nur anteilige Anpassungen der öffentlichen Gehälter, Pensionen und Einkommensteuer-Tarifstufen an die vergangene HVPI-Inflation. In den Jahren 2027 und 2028 beträgt das Netto-Konsolidierungsvolumen 1,4 Prozent des BIP.

Darin inkludiert sind eine starke Dämpfung der Personal- und Sachausgaben im Rahmen des Doppelbudgets 2027/2028, Kürzungen bei Sozialleistungen sowie zahlreiche kleinere Abgabenerhöhungen. Das Bruttovolumen der geplanten Konsolidierung liegt höher, wird aber durch Offensivmaßnahmen reduziert





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