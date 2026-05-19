ÖFB-Kader für WM-Turnier in USA, Kanada und Mexiko bekannt gegeben

Der ÖFB hat den Kader für das anstehende Turnier in den USA, Kanada und Mexiko bekannt gegeben. Mit dabei sind gleich 14 Bundesliga-Spieler und acht ehemalige Bundesliga-Kicker. Zu den prominentesten Namen gehören David Alaba und Philipp Lienhart.

Kader des ÖFB für das anstehende Turnier in den USA , Kanada und Mexiko . Mit dabei sind gleich 14 Akteure aus der Bundesliga – samt acht ehemaliger Kicker aus dem deutschen Oberhaus.

Zu den prominentesten Namen zählen dabei wohl die beiden Routiniers David Alaba (33) von Bayern und Philipp Lienhart (SC Freiburg). Mit seiner Nominierung verzichtete Rangnick zwar auf große Überraschungen, musste aber die ein oder andere harte Entscheidung treffen.

"Es gab sicherlich ein paar Fälle, die nicht so einfach zu entscheiden waren. Das betrifft hauptsächlich die Position im zentralen Abwehrbereich," sagte Rangnick und meinte damit die beiden arrivierten Abwehrkräfte Gernot Trauner (34) und Maximilian Wöber (28). Beide waren in der Saison vom Verletzungspech verfolgt und müssen deshalb zuhause bleiben. Wöber etwa kam bei Werder Bremen zum Einsatz.

Spekulationen gab es im Vorfeld der Bekanntgabe vor allem hinsichtlich der Besetzung im Sturmzentrum. Rangnicks Wahl fiel mit Michael Gregoritsch (32), Sasa Kalajdzic (28) und Altmeister Arnautović schließlich auf drei Angreifer, die die Bundesliga nur bestens kennen. Gregoritsch lief im deutschen Oberhaus schon für diverse Klubs auf und ist derzeit an den Toren jagt, Arnautović spielte mehr als drei Jahre für Werder Bremen.

Zudem wird die Offensive von Ex-Bayern-Talent Paul Wanner (20) und Carney Chukwuemeka (22) verstärkt. Beide entschieden sich erst vor kurzem für den österreichischen Verband und hätten auch für andere Nationen auflaufen können. Dass viele österreichische Top-Spieler den Weg in die Bundesliga finden, kann beinahe als Tradition bezeichnet werden. Seit 2017 liegt aber auch das Traineramt des ÖFB in deutscher Hand.

Im Juni 2022 folgte Schwabe Rangnick auf Franco Foda (60). Ob Rangnick seinen Vertrag über die WM hinaus verlängern wird, ist noch unklar. Zuletzt hielten sich Verband und Trainer in dieser Causa bedeckt und gaben keine Updates.

"Das soll auch so bleiben. Wenn sich das zu irgendeinem Zeitpunkt ändert, dann werden wir das gemeinsam bekanntgeben.

" Marco Friedl (SV Werder Bremen), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05), Stefan Posch (1. FSV Mainz 05), Alexander Prass (TSG 1899 Hoffenheim), Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund, Konrad Laimer (FC Bayern München), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (SV Werder Bremen), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg), Michael Gregoritsch (FC Augsburg





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