ÖFB-Nomierung: Yanik Spalt nachrückt für Nations League gegen Irland

Yanik Spalt vom VfB wird für Österreich nominiert. Xaver Schlager und Alexander Prass fallen verletzt aus. Der 19-Jährige folgt Trainer Ralf Rangnick.

Yanik Spalt hat sich in Rekordzeit vom Unbekannten zum Pflichtspieler der österreich ischen Nationalmannschaft entwickelt. Der 19-jährige Sechser des VfB Stuttgart erhielt von ÖFB-Trainer Ralf Rangnick die Nominierung für das Nations-League-Spiel gegen Irland am Samstag. Diese Berufung markiert den vorläufigen Höhepunkt einer intensiven Woche für den jungen Mittelfeldspieler.

Verletzungen öffnen die Tür zur Nationalmannschaft

Die Nominierung ist eine direkte Konsequenz aus kurzfristigen Ausfällen in der österreichischen Startelf. Die Bundesliga-Stars Xaver Schlager vom RB Leipzig und Alexander Prass von TSG Hoffenheim müssen am Oberschenkel verletzt pausieren. Aufgrund dieser Lücken rückte Spalt als Ersatzmann nach. Der VfB-Spieler erhielt den Auftrag, die Position im defensiven Mittelfeld zu besetzen.

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Spalt nutzte die kurze Vorwarnzeit, um sich auf das internationale Turnier vorzubereiten. Seine Leistungen im Verein haben die sportliche Leitung überzeugt, ihn in den Kreis der A-Nationalspieler zu berufen. Dies zeigt die Qualität des VfB-Kaders unter Trainer Sebastian Hoeneß.

Trainer Hoeneß fördert internationale Talente

Mit der Berufung von Yanik Spalt steigt die Anzahl der A-Nationalspieler unter Sebastian Hoeneß auf 16 an. Hoeneß betreut den VfB seit April 2023 und hat in seiner Amtszeit zahlreiche Debütanten in Nationalmannschaften gefördert. Neben zehn deutschen Akteuren der DFB-Auswahl haben auch internationale Spieler ihren Weg in die Startelf gefunden. Karazor, Nartey und Al-Dakhil debütierten bereits

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Zu den unter Hoeneß debütierten Spielern zählen Can Uzun Karazor für die Türkei, Yannik Nartey für Dänemark sowie Ali Al-Dakhil für Belgien. Auch Spieler aus der Schweiz und Ecuador wie Jaquez und Àrevalo standen bereits im Kader. Diese Entwicklung unterstreicht die anziehende Wirkung des VfB auf junge europäische Talente.

Yanik Spalt selbst kam in der aktuellen Saison unter Hoeneß bisher nur auf 32 Minuten Einsatzzeit. Dennoch überzeugte er in den kurzen Phasen auf dem Feld. Seine schnelle Einarbeitung in die Taktik des VfB wird als Schlüssel für seinen Erfolg gewertet.

Schnelle Reise zum Trainingslehrgang nach Linz

Die Woche für Spalt war geprägt von intensiven Reisen und schnellen Entscheidungen. Nach einem souveränen Auftritt zog es ihn am selben Abend mit dem Auto zur Familie nach Bludenz in Vorarlberg. Ein freier Sonntag diente der Erholung, bevor es weiter zum Trainingslehrgang der U21-Nationalelf nach Windischgarsten ging.

Dort unterbrach ein Telefonanruf von Ralf Rangnick das Training. Spalt machte sich unverzüglich auf den Weg nach Linz. Dort wird er am Freitag im Abschlusstraining erstmals mit den ÖFB-Stars auf dem Platz stehen. Die Vorbereitung auf das Spiel gegen Irland ist damit in vollem Gange.