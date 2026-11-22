Der OFC Offenbach verliert mit zehn Mann gegen den VfR Mannheim durch Eigentor. Der FSV Frankfurt gewinnt 2:0 gegen SC Freiburg II und steigt aus der Abstiegszone auf.

Der Aufstiegsmarsch des OFC Offenbach in die Regionalliga-Spitze hat eine entscheidende Zäsur erfahren. Nach fünf Spielen ohne Niederlage endete die Serie mit einer 0:1-Auswärtsniederlage gegen den VfR Mannheim. Diese Begegnung wird vor allem für die Rote Karte von Verteidiger Mohamadaziz Abdelhadi in die Geschichte eingehen, die das Spielgesicht der Offenbacher fundamental veränderte.

Diskontinuität durch Rote Karte bei Mohamedaziz Abdelhadi

Die Wende trat kurz nach der Pause ein, als der zwanzigjährige Abdelhadi eingewechselt wurde. Nur fünf Minuten später schritt der Schiri ein, als Abdelhadi den Mannheimer Esswein mit einer Notbremse aufhielt. Diese Handlung führte zur sofortigen Räumung des Spielfelds durch die Unparteiische. Es handelt sich dabei bereits um die zweite Rote Karte in der noch jungen Karriere des Abwehrspielers.

Also read Fußball 3. Liga: Aachen gegen SV Waldhof - Liveticker - 14. Spieltag

Trainer Mark Zimmermann zeigte sich nach der Partie noch gnädig und betonte, dass es ihm leidtue. Unter diesen erschwerten Bedingungen hielt sein OFC das Spiel gegen den starken Aufsteiger jedoch noch lange Zeit offen. Die Defensivdisziplin der elf Spieler war beeindruckend, bis die 81. Minute das Schicksal besiegelte. Nach einer Eckball-Situation wurschtelte Alaoui den Ball irgendwie ins Tor, was den 0:1-Endstand bedeutete. Innenverteidiger Bastian Frölich äußerte nach dem Spiel seine Empörung über das Gegentor, das er als sehr ärgerlich einstufte.

FSV Frankfurt festigt Position gegen SC Freiburg II

Während sich der OFC Sorgen macht, feierte der FSV Frankfurt einen wichtigen Dreipunkteerfolg. Mit einem 2:0-Sieg gegen den SC Freiburg II sicherte sich die Frankfurter Mannschaft ihren zweiten Zu-Null-Sieg in Folge. Zudem markierte dieser Auftritt den ersten Heimsieg der Frankfurter seit dem 8. September, als man ebenfalls mit 2:0 gegen Kassel triumphierte.

Advertisement

Gegen den spielerisch starken Gegner zeigte der FSV erneut eine sehr starke Defensivleistung. Trotz der optischen Überlegenheit der Freiburger Gäste ließen sie keine einzige richtige Torchance zu. Die Frankfurter erarbeiteten sich in der Folge gute eigene Möglichkeiten und setzten diese konsequent um. Phil Kemper erzielte in der 55. Minute den Führungstreffer, gefolgt vom Treffer von Cas Peters in der 65. Minute, was den verdienten Sieg besiegelte.

Reaktionen und sportliche Konsequenzen der Partien

Phil Kemper, der wie ein Mittelstürmer im vorderen Bereich auftauchte, zeigte sich nach seinem Treffer sehr überrascht. Er gab zu, gar nicht so richtig mitbekommen zu haben, wie der Ball ins Tor gelangt war. Der Gewinn dieses Duells hat den FSV ein weiteres Stück aus der Abstiegszone herausholen können und stärkt das Vertrauen in die eigene Spielstruktur.

Für den OFC Offenbach bedeutet die Niederlage nun einen Rückstand von sieben Punkten auf die Tabellenführung. Die Spitze ist damit erstmal aus den Augen verloren worden. Die Mannschaft muss sich nun auf die kommenden Spiele konzentrieren, um den Anschluss wiederherzustellen und den weiteren Abstiegskampf positiv zu gestalten.