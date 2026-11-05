Ofen- und Keramikmuseum Velten: Industrialisierung und Alltagskultur

Das Ofen- und Keramikmuseum in Velten bewahrt die Geschichte der europäischen Kachelofenindustrie. Ein Blick auf Produktion, Künstler und die soziale Bedeutung von Keramiköfen.

Das Ofen- und Keramikmuseum in Velten dokumentiert die historische Bedeutung der lokalen Keramikindustrie für die deutsche Hauptstadt. Die Sammlung verdeutlicht, wie die Ofenfabriken im nahen Velten bis zum Jahr 1900 maßgeblich zur Wärmesituation in Berlin er Bezirken wie Charlottenburg und Wedding beitrugen. Jährlich lieferten diese Produktionsstätten rund hunderttausend Öfen in die wachsende Metropole. Dieser industrielle Aufschwung verwandelte Velten in das Zentrum der europäischen Kachelofenindustrie. Der Verein, der das Museum betreibt, pflegt heute das kulturelle Gedächtnis dieser Epoche.

Fabrikgebäude und Industrieerbe

Das historische Fabrikgebäude der Firma A. Schmidt Lehmann & Co. bildet das architektonische Herzstück der Anlage. Das dreieinhalbstöckige Bauwerk mit gelb-roter Ziegelfassade wurde im Jahr 1899 errichtet. Der Förderverein Ofen- und Keramikmuseum Velten e.V. unterhält die Stiftung und kuratiert die Ausstellungen. Ein markantes Element des Geländes ist der ehemalige Pferdestall, in dem aktuell das weltweit einzigartige Schornsteinfegermuseum entsteht. Der Verein gründete dieses spezielle Museum im Jahr 2015. Die Besucher können im Erdgeschoss die ehemaligen Brennkammern besichtigen. Dort herrschten Temperaturen von 950 bis 1000 Grad Celsius während des Feuerungsprozesses. Die Arbeiter, auch Kachelbäcker genannt, mauerten die Ofeneingänge zu, bis der Brennprozess abgeschlossen war.

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Regionale Rohstoffe und Produktion

Die keramische Produktion war stark von den lokalen geologischen Gegebenheiten abhängig. Der für die Keramik benötigte Ton stammte aus den nahen Töpperbergen. Die gesamte Region profitiert von eiszeitlich bedingten Tonvorkommen, die auch für die Ziegelherstellung genutzt wurden. Im Museum wird die Produktionssituation in der ersten Etage rekonstruiert. Besucher erhalten bei Führungen Einblicke in Modellstuben, in denen Negativformen hergestellt wurden. Dabei gossen die Mitarbeiter flüssigen Ton in die Formen. Die Dauerausstellung im Dachgeschoss widmet sich der breiten Kulturgeschichte um das Feuer. Sie zeigt die Rollen von Handwerkern, Ofensetzern, Künstlern und Kohlenschleppern.

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Soziale Bedeutung und Nostalgie

Keramiköfen spielten eine zentrale Rolle im privaten Alltag der Bevölkerung. Sie dienten nicht nur als Wärmespender, sondern auch als Mittelpunkt geselliger Zusammenkünfte. Auf den Ofenbänken wurde gestrickt, erzählt und gesungen. Viele Besucher verbinden mit den Öfen Erinnerungen an Bratäpfel und die mollige Winterwärme. Der Dichter Joachim Ringelnatz widmete dem Ofen sogar ein Gedicht, das die Verbundenheit zum Hausobjekt ausdrückt. Gleichzeitig verdeutlicht die Ausstellung weniger idyllische Aspekte wie das Schleppen von Kohle und das Ausputzen der Asche. Ältere Generationen nutzen die Besuche oft, um jüngeren Besuchern das Alltagswissen aus früheren Zeiten zu erklären.

Künstlerische Vielfalt und Hedwig Bollhagen

Die Ofengalerie präsentiert Öfen als hochkarätige Kunstobjekte jenseits der reinen Funktionalität. Besonders hervorzuheben ist der klassizistische Berliner Ofen mit seiner schlichten, symmetrischen Form und weißen Glasur. Der Tonwarenfabrikant Feilner erfand die weiße Schmelzglasur und erreichte mit dieser Innovation großen kommerziellen Erfolg. Die Massenproduktion im 19. Jahrhundert ermöglichte die weite Verbreitung dieser Öfen in Berliner Wohnungen. Das Museum zeigt auch historische Stücke aus dem 18. Jahrhundert im Stil von Barock und Rokoko. Ein Beispiel ist ein reich bemalter Ofen mit Jagd- und Märchenszenen aus einem Kinderheim. Neben der Hauptausstellung beherbergt das Gelände das Hedwig-Bollhagen-Museum. Es betreut den keramischen Nachlass der Künstlerin Hedwig Bollhagen.