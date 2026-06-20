"Off Campus" - Dean Di Laurentis und Allie Hayes - "DO NOT CALL"

Stephen Thomas Kalyn spielt im Prime-Video-Hit "Off Campus" Eishockey-Star Dean Di Laurentis. Mit 36 Millionen Zuschauern in den ersten zwölf Tagen gehört die Serie schon jetzt zu den erfolgreichsten Serienstarts bei Prime Video. Dean Di Laurentis verdreht praktisch jeder Frau auf dem Campus den Kopf, aber nur eine macht es ihm schwer: Allie Hayes (Mika Abdalla, 26). Als Dean seine Nummer in Allies Handy speichert, ändert sie seinen Namen kurzerhand in "DO NOT CALL". Nicht, weil sie ihn nicht mag. Sondern, weil sie ihn zu sehr mag. Sie weiß, dass ein einziger schwacher Moment reichen könnte. Ein Anruf. Eine Nachricht. Ein Eingeständnis ihrer Gefühle. Deshalb die Warnung an sich selbst. Für Fans der Serie einer der schönsten Momente in Staffel eins!

Ein HACH würde an dieser Stelle eigentlich reichen. Stephen Thomas Kalyn spielt im Prime-Video-Hit " Off Campus " Eishockey-Star Dean Di Laurentis . Mit 36 Millionen Zuschauern in den ersten zwölf Tagen gehört die Serie schon jetzt zu den erfolgreichsten Serienstarts bei Prime Video Egal, ob man Eishockey-Romanzen nun liebt oder nicht - am brandheißen Prime-Video-Hit " Off Campus " kommt aktuell kein Serienfan vorbei.

Und was macht man, wenn man Staffel eins mit nur acht Folgen viel zu schnell durchgesuscht hat? Genau, googeln. Was die Seriestars eigentlich im echten Leben so machen, wen sie lieben, wie alt sie wirklich sind. Und wer das bei sexy Dean Di Laurentis (gespielt von Stephen Thomas Kalyn, 28) macht, bekommt einen ziemlich genialen Warnhinweis!

"DO NOT CALL" steht da in einem Laufband über den Suchergebnissen geschrieben. BITTE NICHT ANRUFEN. Dazu blinken sogar rote Sirenen! Wer noch nicht süchtig nach der Coming-of-Age-Serie ist, kann mit der Botschaft nix anfangen.

Alle anderen lieben das Anrufverbot. Und DAS steckt dahinter! Dieses hübsche Paar hier weiß genau, was es mit NICHT ANRUFEN auf sich hat: Stephen Kalyn und Mika Abdalla (26, spielt Allie Hayes) kommen sich in Staffel eins von "Off Campus" näher - und es ist so schön, ihnen dabei zuzuschauenDean Di Laurentis verdreht praktisch jeder Frau auf dem Campus den Kopf. Nur eine macht es ihm schwer: Allie Hayes (Mika Abdalla, 26).

Selbst gerade frisch getrennt, möchte Allie eigentlich nichts Neues zulassen. Erst recht keine Gefühle für den selbstbewussten Hockey-Star. Als Dean seine Nummer in Allies Handy speichert, ändert sie seinen Namen kurzerhand in "DO NOT CALL". Nicht, weil sie ihn nicht mag.

Sondern, weil sie ihn zu sehr mag. Sie weiß, dass ein einziger schwacher Moment reichen könnte. Ein Anruf. Eine Nachricht.

Ein Eingeständnis ihrer Gefühle. Deshalb die Warnung an sich selbst. Für Fans der Serie einer der schönsten Momente in Staffel eins! Denn mit "DO NOT CALL" beginnt die zweite große Liebesgeschichte aus der "Google liebt "Off Campus"So konnte man 2019 zur Premiere von "Avengers: Endgame" nach Thanos suchen und per Klick auf den Infinity-Handschuh die Hälfte der Suchergebnisse zu Staub zerfallen lassen – eine Anspielung auf den berühmtesten Moment des Marvel-Blockbusters.

Im selben Jahr widmete Google "Der Zauberer von Oz" zum 80. Jubiläum ein weiteres Easter Egg: Mit einem Klick auf Dorothys rote Schuhe verwandelte sich die Suchseite in den Sepia-Look wie im Film. Dass sogar Google sich jetzt als Fan von "Off Campus" geoutet hat, zeigt, in welcher Liga die Serie mittlerweile spielt. Vier gute Gründe, um "Off Campus" zu schauen: Mika Abdalla (Allie Hayes), Stephen Kalyn (Dean Di Laurentis), Belmont Cameli (Garrett Graham) und Ella Bright (als Hannah Wells)





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