Off Campus: Die romantische Dramedy mit sportlichen Elementen

Off Campus ist eine ambitionierte Ensemble-Dramedy, die die Herausforderungen des Erwachsenwerdens von Eishockeystern wie Garrett Graham und Hannah Wells aufspricht. Die Serie verbindet College-Romantik mit Coming-of-Age-Elementen und bietet eine Mischung aus Sportlicher Action und emotionalen Beziehungsgeschichten.

Off Campus " ist aktuell nicht verfügbar bei ARD Mediathek, Amazon Channels, Amazon Freevee, Apple TV Plus, Arte, Chili, Crunchyroll, Disney, Google Play, HBO Max, Joyn, Joyn Plus, Kividoo, Magenta TV, Maxdome Store, Microsoft, Mubi, My Video, Netflix, Netzkino, Paramount, PlayStation, Prime Video , RTL, Rakuten TV, Realeyz, Sky DE, Sky Go, Sky Store, SkyQ, Videobuster, Videociety, Videoload, Watchever, WoW, YouTube, ZDF und iTunes.

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Rekordstart für 'Off Campus'! Neue Eishockeyserie überzeugt'Off Campus' legt einen der stärksten Serienstarts in der Geschichte von Prime Video hin. Auch in Deutschland ist die Serie erfolgreich.

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