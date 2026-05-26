Off Campus: Showrunnerin bestätigt Dean und Allie als Hauptpaar

Die zweite Staffel von 'Off Campus' wird eine dramatische Wendung bringen und die Fans können sich auf ein Wiedersehen mit den Hauptdarstellern aus der ersten Staffel freuen. Die Geschichte der zweiten Staffel steht ganz unter dem Motto der 'Zweiten Chance'.

Die Showrunnerin von ' Off Campus ' hat bestätigt, dass Dean und Allie das Hauptpaar der zweiten Staffel sein werden. Die Serie vereint Eishockey mit Romantik und erwartet eine große Änderung in der Fortsetzung.

Die Fans können sich auf ein Wiedersehen mit den Hauptdarstellern aus der ersten Staffel freuen, darunter Ella Bright, Belmont Cameli, Stephen Kalyn, Jalen Thomas Brooks, Mika Abdalla und Antonio Cipriano. Die Geschichte der zweiten Staffel steht ganz unter dem Motto der 'Zweiten Chance'. Durch einen lustigen Zufall lernt John Logan die Erstsemesterstudentin Grace kennen und die beiden verstehen sich auf Anhieb. Ein unüberlegtes Verhalten führt jedoch zum Bruch ihrer 'Beziehung', und John Logan setzt alles daran, seinen Fehler wiedergutzumachen.

Die Produzentin hat bestätigt, dass die Fan-Theorien über die Beziehung zwischen Dean und Allie sich bewahrheiten werden. Die Beziehung der beiden beginnt im Geheimen und wird im Laufe der Serie offener





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