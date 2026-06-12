Off Campus Staffel 2: Dean und Allie werden zum Hauptpaar - Infos zu möglichem Starttermin bei Amazon

Die zweite Staffel der Prime-Video-Serie Off Campus rückt Dean Di Laurentis und Allie Hayes ins Zentrum. Showrunnerin Louisa Levy bestätigt Fan-Theorien: Das Paar, das eigentlich erst später in den Büchern auftritt, soll bereits jetzt die Hauptrolle spielen. Die Dreharbeiten laufen, ein Starttermin steht noch nicht fest.

Die zweite Staffel der beliebten Serie Off Campus , die ursprünglich auf den Romanen von Elle Kennedy basiert und bei Prime Video läuft, steht vor der Tür und bringt bedeutende Veränderungen mit sich.

Während die erste Staffel die geheime Beziehung zwischen den Eishockey-Rivalen Shane Hollander und Ilya Rozanov in den Mittelpunkt stellte, rückt nun ein anderes Paar in den Fokus: Dean Di Laurentis und Allie Hayes. Laut Showrunnerin Louisa Levy war es von Anfang an ihr Plan, die Liebesgeschichte des nächsten Hauptpaares bereits in der aktuellen Staffel einzuführen, um die Zuschauer emotional an die upcoming storyline zu binden und das Interesse aufrechtzuerhalten.

Die Entdecker der Fans haben diese Theorien bestätigt: Dean und Allie, deren Roman-Zweiteilung eigentlich erst im dritten und vierten Band der Buchreihe erzählt wird, werden zum zentralen Liebespaar der zweiten Staffel. Bereits in Staffel 1 gab es erste gemeinsame Szenen der beiden, die den Grundstein für ihre Beziehung legten. Diese beginnt jedoch im Geheimen, was es den Machern ermöglichte, sie frühzeitig zu etablieren.

Nach dem großen Plottwist im Finale der ersten Staffel bleibt abzuwarten, wie es für Dean und Allie weitergeht. Die Buchvorlage liefert bereits Hinweise: Während Dean verzweifelt versucht, Allie für sich zu gewinnen, kämpfen beide mit persönlichen Dämonen. Besonders Dean wird durch den tragischen Tod seines engen Freundes Beau, der bei einem Autounfall ums Leben kommt, aus der Bahn geworfen - ein Moment, der unter Fans als einer der emotionalsten der gesamten Reihe gilt.

Neben Stephen Kalyn als Dean und Mika Abdalla als Allie kehrt der Großteil des bisherigen Casts zurück, darunter Ella Bright und Belmont Cameli als Hannah und Garrett sowie Jalen Thomas Brooks und Antonio Cipriano. Josh Heuston wird die Serie hingegen verlassen. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel laufen bereits seit dem 1. Juni 2026, wie Fotos von Neuzugang India Fowler mit dem Cast vermuten lassen.

Ein offizieller Starttermin bei Prime Video steht jedoch noch nicht fest. Die frühe Verlängerung nach Staffel 1 begründete Prime-Video-Chef Peter Friedlander mit der leidenschaftlichen Fangemeinde, dem reichhaltigen Quellmaterial und dem kreativen Team, das die Welt von Briar University zum Leben erweckt. Off Campus erfreut sich insbesondere auf TikTok großer Beliebtheit, wo die Romanvorlagen in den letzten Jahren zu einem viralen Phänomen wurden, und eroberte nach dem Start auf Prime Video im April 2024 die globalen Streaming-Charts.

Die zweite Staffel verspricht damit, die Mischung aus Eishockey-Dynamik und romantischen Geschichten beizubehalten, während sie gleichzeitig neue Handlungsstränge und emotionalere Tiefe einführt, besonders durch die Fokussierung auf Dean und Allie und die Bewältigung von Trauer und persönlichen Kämpfen





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